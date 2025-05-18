Атака РФ на Киевщину — есть погибшая и пострадавшие

В ночь на 18 мая под удар российских захватчиков попал Обуховский район Киевской области. Согласно последним данным погибла женщина, ранения получили три человека, среди которых ребенок.

Подробности новой атаки РФ на Киевщину

О ситуации в области рассказал глава Киевской ОВА Николай Калашник.

К сожалению, в результате вражеской атаки в Обуховском районе от полученных травм погибла женщина, — сообщил он. Поделиться

Кроме того, указано, что российские оккупанты ранили мужчину 61 года, женщину 59 лет и ребенка 4 лет. Их экстренно госпитализировали.

Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Состояние пострадавших средней тяжести, — отмечает Калашник. Поделиться

Глава Киевской ОВА также официально подтвердил, что в результате воздушного нападения есть разрушение частного жилого дома, а также выбиты окна в соседнем многоэтажном доме.

Более того, указано, что в Фастовском районе произошел пожар на территории комбикормового завода.

Стоит отметить, что в течение 17-18 мая Россия выпустила по Украине рекордное количество дронов — 273.