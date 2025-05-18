Атака РФ на Киевщину — есть погибшая и пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Атака РФ на Киевщину — есть погибшая и пострадавшие

Подробности новой атаки РФ на Киевщину
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Источник:  online.ua

В ночь на 18 мая под удар российских захватчиков попал Обуховский район Киевской области. Согласно последним данным погибла женщина, ранения получили три человека, среди которых ребенок.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты совершили воздушное нападение, которое привело к разрушению частного жилого дома и пожару на заводе.
  • 17-18 мая Россия выпустила по территории Украины рекордное количество дронов – 273.

Подробности новой атаки РФ на Киевщину

О ситуации в области рассказал глава Киевской ОВА Николай Калашник.

К сожалению, в результате вражеской атаки в Обуховском районе от полученных травм погибла женщина, — сообщил он.

Кроме того, указано, что российские оккупанты ранили мужчину 61 года, женщину 59 лет и ребенка 4 лет. Их экстренно госпитализировали.

Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Состояние пострадавших средней тяжести, — отмечает Калашник.

Глава Киевской ОВА также официально подтвердил, что в результате воздушного нападения есть разрушение частного жилого дома, а также выбиты окна в соседнем многоэтажном доме.

Более того, указано, что в Фастовском районе произошел пожар на территории комбикормового завода.

Стоит отметить, что в течение 17-18 мая Россия выпустила по Украине рекордное количество дронов — 273.

Силы ПВО смогли обезвредить большинство из них.

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