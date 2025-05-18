Атака РФ на Киевщину — есть погибшая и пострадавшие

В ночь на 18 мая под удар российских захватчиков попал Обуховский район Киевской области. Согласно последним данным погибла женщина, ранения получили три человека, среди которых ребенок.
Главные тезисы
- Российские оккупанты совершили воздушное нападение, которое привело к разрушению частного жилого дома и пожару на заводе.
- 17-18 мая Россия выпустила по территории Украины рекордное количество дронов – 273.
Подробности новой атаки РФ на Киевщину
О ситуации в области рассказал глава Киевской ОВА Николай Калашник.
Кроме того, указано, что российские оккупанты ранили мужчину 61 года, женщину 59 лет и ребенка 4 лет. Их экстренно госпитализировали.
Глава Киевской ОВА также официально подтвердил, что в результате воздушного нападения есть разрушение частного жилого дома, а также выбиты окна в соседнем многоэтажном доме.
Более того, указано, что в Фастовском районе произошел пожар на территории комбикормового завода.
Стоит отметить, что в течение 17-18 мая Россия выпустила по Украине рекордное количество дронов — 273.
Силы ПВО смогли обезвредить большинство из них.
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