Атака РФ на Київщину — є загибла та постраждалі

Уночі 18 травня під удар російських загарбників потрапив Обухівський район Київської області. Згідно з останніми даними загинула жінка, поранення отримали троє осіб, серед яких дитина.

Подробиці нової атаки РФ на Київщину

Про ситуацію в області розповів очільник Київської ОВА Микола Калашник.

На жаль, унаслідок ворожої атаки в Обухівському районі від отриманих травм загинула жінка, — повідомив він. Поширити

Окрім того, вказано, що російські окупанти поранили чоловіка 61 року, жінку 59 років та дитину 4 років. Їх екстрено шпиталізували.

Вся необхідна медична допомога надається. Стан постраждалих середньої тяжкості, — наголошує Калашник. Поширити

Глава Київської ОВА також офіційно підтвердив, що в результаті повітряного нападу є руйнування приватного житлового будинку, а також вибито вікна у сусідньому багатоповерховому будинку.

Ба більше, вказано, що у Фастівському районі сталася пожежа на території комбікормового заводу.

Варто зазначити, що протягом 17-18 травня Росія випустила по Україні рекордну кількість дронів — 273.