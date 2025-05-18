Атака РФ на Київщину — є загибла та постраждалі

Уночі 18 травня під удар російських загарбників потрапив Обухівський район Київської області. Згідно з останніми даними загинула жінка, поранення отримали троє осіб, серед яких дитина.
Головні тези:
- Російські окупанти здійснили повітряний напад, який призвів до руйнування приватного житлового будинку та пожежі на заводі.
- 17-18 травня Росія випустила по території Україні рекордну кількість дронів - 273.
Подробиці нової атаки РФ на Київщину
Про ситуацію в області розповів очільник Київської ОВА Микола Калашник.
Окрім того, вказано, що російські окупанти поранили чоловіка 61 року, жінку 59 років та дитину 4 років. Їх екстрено шпиталізували.
Глава Київської ОВА також офіційно підтвердив, що в результаті повітряного нападу є руйнування приватного житлового будинку, а також вибито вікна у сусідньому багатоповерховому будинку.
Ба більше, вказано, що у Фастівському районі сталася пожежа на території комбікормового заводу.
Варто зазначити, що протягом 17-18 травня Росія випустила по Україні рекордну кількість дронів — 273.
Сили ППО змогли знешкодити більшість з них.
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