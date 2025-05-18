Генштаб ЗСУ розкрив нові втрати армії РФ

Протягом минулої доби українські воїни ліквідували 1130 російських загарбників. Окрім того, бійці ЗСУ знешкодили танк, 4 бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем та одну реактивну систему залпового вогню.
Головні тези:
- Почався 1180 день широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.
- Протягом минулої доби на фронті відбулося 167 бойових зіткнень.
Втрати РФ станом на 18 травня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 18.05.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 973 730 (+1 130) осіб;
танків — 10 832 (+1) од;
бойових броньованих машин — 22 557 (+4) од;
артилерійських систем — 27 980 (+38) од;
РСЗВ — 1 387 (+1) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 363 85 (+107) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 48 900 (+91) од;
Як зазначає Генштаб ЗСУ, протягом 17 травня авіація, ракетні війська та артилерія українські воїни успішно атакували чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і чотири артилерійські системи противника.
Також протягом минулої доби російські окупанти завдали по позиціях наших військ та населених пунктах 75 авіаційних ударів, скинувши при цьому 106 керованих авіаційних бомб.
Ба більше, ворог використав для атак 2960 дронів-камікадзе та здійснив 4735 обстрілів, зокрема 122 — із реактивних систем залпового вогню.
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