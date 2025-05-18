Генштаб ЗСУ розкрив нові втрати армії РФ

Протягом минулої доби українські воїни ліквідували 1130 російських загарбників. Окрім того, бійці ЗСУ знешкодили танк, 4 бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем та одну реактивну систему залпового вогню.

Втрати РФ станом на 18 травня 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 18.05.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 973 730 (+1 130) осіб;

танків — 10 832 (+1) од;

бойових броньованих машин — 22 557 (+4) од;

артилерійських систем — 27 980 (+38) од;

РСЗВ — 1 387 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 363 85 (+107) од;

автомобільної техніки та автоцистерн — 48 900 (+91) од;

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Як зазначає Генштаб ЗСУ, протягом 17 травня авіація, ракетні війська та артилерія українські воїни успішно атакували чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і чотири артилерійські системи противника.

Також протягом минулої доби російські окупанти завдали по позиціях наших військ та населених пунктах 75 авіаційних ударів, скинувши при цьому 106 керованих авіаційних бомб.