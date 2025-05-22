Генштаб ВСУ обновил потери армии РФ в войне против Украины

За последние сутки с 21 на 22 мая российская армия потеряла на фронте 870 солдат и 32 артиллерийских системы.
Главные тезисы
- За последние сутки армия РФ потеряла 870 солдат и 32 артиллерийские системы на фронте против Украины.
- Общие потери армии РФ с 24 февраля 2022 года по 22 мая 2025 года составили более 977 000 человек.
- Помимо потерь в личном составе, российские войска также потеряли танки, бронированные машины, самолеты и другую технику.
Россия потеряла 870 солдат в сутки на войне против Украины
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 22 мая 2025 года ориентировочно составили:
личного состава — около 977 650 (+870) человек ликвидировано;
танков — 10 839 (+4) ед;
боевых бронированных машин — 22 574 (+5) ед;
артиллерийских систем — 28 122 (+32) ед;
РСЗО — 1388 ед.;
средств ПВО — 1167 ед.;
самолетов — 372 ед.;
вертолетов — 336 ед.;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 36 797 (+105) ед;
крылатых ракет — 3197 ед.;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 49 268 (+99) ед;
специальной техники — 3895 ед.
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