Генштаб ВСУ обновил потери армии РФ в войне против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ обновил потери армии РФ в войне против Украины

Генштаб ВСУ
потери
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За последние сутки с 21 на 22 мая российская армия потеряла на фронте 870 солдат и 32 артиллерийских системы.

Главные тезисы

  • За последние сутки армия РФ потеряла 870 солдат и 32 артиллерийские системы на фронте против Украины.
  • Общие потери армии РФ с 24 февраля 2022 года по 22 мая 2025 года составили более 977 000 человек.
  • Помимо потерь в личном составе, российские войска также потеряли танки, бронированные машины, самолеты и другую технику.

Россия потеряла 870 солдат в сутки на войне против Украины

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Утраты армии РФ

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 22 мая 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава — около 977 650 (+870) человек ликвидировано;

  • танков — 10 839 (+4) ед;

  • боевых бронированных машин — 22 574 (+5) ед;

  • артиллерийских систем — 28 122 (+32) ед;

  • РСЗО — 1388 ед.;

  • средств ПВО — 1167 ед.;

  • самолетов — 372 ед.;

  • вертолетов — 336 ед.;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 36 797 (+105) ед;

  • крылатых ракет — 3197 ед.;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 49 268 (+99) ед;

  • специальной техники — 3895 ед.

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