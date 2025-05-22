Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ у війні проти України
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ у війні проти України

Генштаб ЗСУ
втрати
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За останню добу з 21 на 22 травня російська армія втратила на фронті 870 солдатів і 32 артилерійські системи.

Головні тези:

  • Російська армія зазнала значних втрат у війні проти України за останню добу.
  • За період з 24 лютого 2022 року по 22 травня 2025 року армія РФ втратила понад 977 000 осіб.
  • Серед інших втрат у російських військах також вказані втрати у танках, броньованих машинах, артилерійських системах, літаках та іншій техніці.

Росія втратила 870 солдатів за добу на війні проти України

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати армії РФ

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 22 травня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 977 650 (+870) осіб ліквідовано;

  • танків — 10 839 (+4) од.;

  • бойових броньованих машин — 22 574 (+5) од.;

  • артилерійських систем — 28 122 (+32) од.;

  • РСЗВ — 1388 од.;

  • засобів ППО — 1167 од.;

  • літаків — 372 од.;

  • гелікоптерів — 336 од.;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 36 797 (+105) од.;

  • крилатих ракет — 3197 од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 49 268 (+99) од.;

  • спеціальної техніки — 3895 од.

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