Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ у війні проти України

За останню добу з 21 на 22 травня російська армія втратила на фронті 870 солдатів і 32 артилерійські системи.
Головні тези:
- Російська армія зазнала значних втрат у війні проти України за останню добу.
- За період з 24 лютого 2022 року по 22 травня 2025 року армія РФ втратила понад 977 000 осіб.
- Серед інших втрат у російських військах також вказані втрати у танках, броньованих машинах, артилерійських системах, літаках та іншій техніці.
Росія втратила 870 солдатів за добу на війні проти України
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 22 травня 2025 року орієнтовно склали:
особового складу — близько 977 650 (+870) осіб ліквідовано;
танків — 10 839 (+4) од.;
бойових броньованих машин — 22 574 (+5) од.;
артилерійських систем — 28 122 (+32) од.;
РСЗВ — 1388 од.;
засобів ППО — 1167 од.;
літаків — 372 од.;
гелікоптерів — 336 од.;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 36 797 (+105) од.;
крилатих ракет — 3197 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 49 268 (+99) од.;
спеціальної техніки — 3895 од.
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