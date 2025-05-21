Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 60 боїв

Від початку доби на фронті відбулося 65 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та позиції.
Головні тези:
- На фронті відбулося 65 бойових зіткнень між Збройними силами України та армією Російської Федерації.
- Українські захисники відбили численні атаки від ворога на різних напрямках, тримаючи рубежі та позиції.
- Активні бойові дії спостерігаються на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському та інших напрямках.
Актуальна ситуація на фронті 21 травня
Оперативна інформація станом на 16:00 21.05.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Харківському напрямку українські захисники відбили дві атаки агресора в районі Вовчанська та в бік Малої Шапківки.
На Куп’янському напрямку наші воїни відбили одну атаку ворога в районі Кіндрашівки.
На Лиманському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень поблизу населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Зелена Долина у напрямку Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру та у Серебрянському лісі. Три боєзіткнення на даний час тривають.
На Сіверському напрямку противник двічі атакував позиції наших захисників в районі Білогорівки.
На Краматорському напрямку противник двічі атакував у районі Часового Яру, та у бік Предтечиного.
На Торецькому напрямку загарбники вісім разів атакували в районах Диліївки, Дружби та Торецька. Два боєзіткнення триває.
Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. Двадцять сім разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. П’ять боїв тривають дотепер.
На Новопавлівському напрямку агресор 10 разів намагався йти вперед у районах населених пунктів Багатир, Одрадне, Шевченко, Рівнопіль, Новопіль, Зелене Поле. Одне боєзіткнення ще триває.
Тричі окупанти намагалися просунутися до позицій українських підрозділів у районах Червоного на Гуляйпільському напрямку, дотепер триває одне боєзіткнення. Авіаударів некерованими авіаційними ракетами зазнали Гуляйполе та Високе.
На Оріхівському напрямку ворожа авіація завдала авіаудару НАРами по Новоандріївці.
На Курському напрямку українські захисники відбили одну атаку загарбників. Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинувши 15 КАБів та здійснив 118 артилерійських обстрілів, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.
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