Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 60 боїв

Оперативна інформація станом на 16:00 21.05.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Харківському напрямку українські захисники відбили дві атаки агресора в районі Вовчанська та в бік Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили одну атаку ворога в районі Кіндрашівки.

На Лиманському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень поблизу населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Зелена Долина у напрямку Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру та у Серебрянському лісі. Три боєзіткнення на даний час тривають.

На Сіверському напрямку противник двічі атакував позиції наших захисників в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку противник двічі атакував у районі Часового Яру, та у бік Предтечиного.