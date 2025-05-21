Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 60 боїв
Категорія
Україна
Дата публікації

Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 60 боїв

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Від початку доби на фронті відбулося 65 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та позиції.

Головні тези:

  • На фронті відбулося 65 бойових зіткнень між Збройними силами України та армією Російської Федерації.
  • Українські захисники відбили численні атаки від ворога на різних напрямках, тримаючи рубежі та позиції.
  • Активні бойові дії спостерігаються на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському та інших напрямках.

Актуальна ситуація на фронті 21 травня

Оперативна інформація станом на 16:00 21.05.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Харківському напрямку українські захисники відбили дві атаки агресора в районі Вовчанська та в бік Малої Шапківки.

  • На Куп’янському напрямку наші воїни відбили одну атаку ворога в районі Кіндрашівки.

  • На Лиманському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень поблизу населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Зелена Долина у напрямку Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру та у Серебрянському лісі. Три боєзіткнення на даний час тривають.

  • На Сіверському напрямку противник двічі атакував позиції наших захисників в районі Білогорівки.

  • На Краматорському напрямку противник двічі атакував у районі Часового Яру, та у бік Предтечиного.

  • На Торецькому напрямку загарбники вісім разів атакували в районах Диліївки, Дружби та Торецька. Два боєзіткнення триває.

  • Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. Двадцять сім разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. П’ять боїв тривають дотепер.

  • На Новопавлівському напрямку агресор 10 разів намагався йти вперед у районах населених пунктів Багатир, Одрадне, Шевченко, Рівнопіль, Новопіль, Зелене Поле. Одне боєзіткнення ще триває.

  • Тричі окупанти намагалися просунутися до позицій українських підрозділів у районах Червоного на Гуляйпільському напрямку, дотепер триває одне боєзіткнення. Авіаударів некерованими авіаційними ракетами зазнали Гуляйполе та Високе.

  • На Оріхівському напрямку ворожа авіація завдала авіаудару НАРами по Новоандріївці.

  • На Курському напрямку українські захисники відбили одну атаку загарбників. Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинувши 15 КАБів та здійснив 118 артилерійських обстрілів, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.

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