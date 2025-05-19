ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати РФ
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За останню добу з 18 на 19 травня, армія російських загарбників втратила на фронті 1040 солдатів і 123 одиниці військової техніки.

Головні тези:

  • ЗСУ успішно ліквідували понад тисячу ворогів і більше 100 одиниць військової техніки РФ за останню добу.
  • Загальні бойові втрати армії РФ у війні проти України за період з лютого 2022 до травня 2025 року сягнули значної кількості осіб та військової техніки.
  • Загалом втрати армії РФ складають близько 974 770 осіб, понад 10 тисяч танків, 22 тисяч броньованих машин та іншої техніки.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 15 травня 2025 року за даними Генштабу ЗСУ орієнтовно склали:

Втрати армії РФ

  • особового складу — близько 974 770 (+1040) осіб ліквідовано;

  • танків — 10 833 (+1) од.;

  • бойових броньованих машин — 22 562 (+5) од.;

  • артилерійських систем — 28 009 (+29) од.;

  • РСЗВ — 1387 (+0) од.;

  • засобів ППО — 1167 (+0) од.;

  • літаків — 372 (+0) од.;

  • гелікоптерів — 336 (+0) од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 36 503 (+118) од.;

  • крилатих ракет — 3197 (+0) од.;

  • кораблів/катерів — 28 (+0) од.;

  • підводних човнів — 1 (+0) од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 48 988 (+88) од.;

  • спеціальної техніки — 3892 (+0) од.

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