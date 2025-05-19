ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів РФ протягом доби

За останню добу з 18 на 19 травня, армія російських загарбників втратила на фронті 1040 солдатів і 123 одиниці військової техніки.
Головні тези:
- ЗСУ успішно ліквідували понад тисячу ворогів і більше 100 одиниць військової техніки РФ за останню добу.
- Загальні бойові втрати армії РФ у війні проти України за період з лютого 2022 до травня 2025 року сягнули значної кількості осіб та військової техніки.
- Загалом втрати армії РФ складають близько 974 770 осіб, понад 10 тисяч танків, 22 тисяч броньованих машин та іншої техніки.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 15 травня 2025 року за даними Генштабу ЗСУ орієнтовно склали:
особового складу — близько 974 770 (+1040) осіб ліквідовано;
танків — 10 833 (+1) од.;
бойових броньованих машин — 22 562 (+5) од.;
артилерійських систем — 28 009 (+29) од.;
РСЗВ — 1387 (+0) од.;
засобів ППО — 1167 (+0) од.;
літаків — 372 (+0) од.;
гелікоптерів — 336 (+0) од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 36 503 (+118) од.;
крилатих ракет — 3197 (+0) од.;
кораблів/катерів — 28 (+0) од.;
підводних човнів — 1 (+0) од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 48 988 (+88) од.;
спеціальної техніки — 3892 (+0) од.
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