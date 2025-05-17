ЗСУ знешкодили на Покровському напрямку майже 380 окупантів РФ

Загалом, від початку цієї доби відбулося 131 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

ЗСУ знищили 228 окупантів РФ на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22:00 17.05.2025 щодо російського вторгнення

Російські загарбники завдали 52 авіаційних ударів, скинувши при цьому 63 КАБи. Крім цього, залучили для ураження 1036 дронів-камікадзе та здійснили майже 4000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 44 рази атакував у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Яблунівка, Воздвиженка, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Новосергіївка, Троїцьке та Андріївка.

Наші захисники відбили 38 штурмів, ще шість боєзіткнень продовжуються до цього часу.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 372 окупанти, з яких 228 — безповоротно.

Крім того, українські воїни знищили: