ЗСУ знищили понад 60 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби відбулося 115 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

ЗСУ знищили 63 окупанти РФ на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22:00 16.05.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

Сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 47 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 86 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили понад тисячу дронів-камікадзе та здійснили 3923 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 49 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів.

Противник атакував у районах населених пунктів Новосергіївка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новоолександрівка, Запоріжжя, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в бік населених пунктів Новоукраїнка, Олексіївка, Полтавка, Яблунівка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка. Досі тривають дев’ять боєзіткнень. Поширити

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Покровськ, Олександро-Калинове, Новоукраїнка, Шевченко Перше, Стара Миколаївка та Сухий Яр.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 119 окупантів, із них 63 — безповоротно.

Також українські воїни знищили один автомобіль, два мотоцикли, п’ять БпЛА.