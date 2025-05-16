ВСУ уничтожили более 60 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 115 боевых столкновений. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

ВСУ уничтожили 63 оккупанта РФ на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 16.05.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Сегодня российские войска нанесли один ракетный и 47 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 86 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли более тысячи дронов-камикадзе и произвели 3923 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 49 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений.

Противник атаковал в районах населенных пунктов Новосергеевка, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Новоалександровка, Запорожье, Троицкое, Богдановка, Андреевка и в сторону населенных пунктов Новоукраинка, Алексеевка, Полтавка, Яблоновка, Старая Николаевка, Нова Полтава. Поделиться

Авиационные удары получили населенные пункты Покровск, Александро-Калиново, Новоукраинка, Шевченко Первое, Старая Николаевка и Сухой Яр.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 119 оккупантов, из них 63 — безвозвратно.

Также украинские воины уничтожили один автомобиль, два мотоцикла пять БпЛА.