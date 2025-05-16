ВСУ уничтожили более 60 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 60 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
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Всего с начала этих суток произошло 115 боевых столкновений. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Главные тезисы

  • С начала суток на Покровском направлении произошло 115 боевых столкновений, украинские защитники сопротивляются противнику, уничтожив более 60 оккупантов РФ.
  • Российские войска нанесли 47 авиационных ударов и применили дроны-камикадзе. ВСУ успешно отразили попытки противника продвинуться на позиции войск.
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ВСУ уничтожили 63 оккупанта РФ на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 16.05.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Сегодня российские войска нанесли один ракетный и 47 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 86 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли более тысячи дронов-камикадзе и произвели 3923 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 49 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений.

Противник атаковал в районах населенных пунктов Новосергеевка, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Новоалександровка, Запорожье, Троицкое, Богдановка, Андреевка и в сторону населенных пунктов Новоукраинка, Алексеевка, Полтавка, Яблоновка, Старая Николаевка, Нова Полтава.

Авиационные удары получили населенные пункты Покровск, Александро-Калиново, Новоукраинка, Шевченко Первое, Старая Николаевка и Сухой Яр.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 119 оккупантов, из них 63 — безвозвратно.

Также украинские воины уничтожили один автомобиль, два мотоцикла пять БпЛА.

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