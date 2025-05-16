Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло более 60 боев

Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь украинской территории. С начала этих суток произошло 61 боевое столкновение.
Главные тезисы
- На фронте произошло более 60 боев между ВСУ и армией РФ на различных направлениях, включая Харьковское, Купянское, Лиманское, Северское, Краматорское и другие.
- Украинские силы обороны успешно отражают вражеские атаки и предотвращают прорыв противника на украинскую территорию.
- Авиационные удары и обстрелы населенных пунктов таких как Новодаровка, Новоукраинка и др. свидетельствуют о нарастающей напряженности на фронте.
Актуальная ситуация на фронте 16 мая
Оперативная информация по состоянию на 16:00 16.05.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Харьковском направлении Силы обороны отразили две атаки противника вблизи населенного пункта Волчанск, в настоящее время продолжается еще одна атака врага.
На Купянском направлении российские оккупанты дважды пытались прорвать нашу оборону в сторону Колесниковки и Новоосинового.
На Лиманском направлении захватническая армия совершила четыре атаки на позиции украинских сил вблизи населенного пункта Колодцы и в сторону Ольговки, Редкодуба и Зеленой Долины. Одно сражение продолжается до сих пор.
Один вражеский штурм отразили украинские защитники на Северском направлении , в районе Верхнекаменского.
На Краматорском направлении украинские защитники остановили одну атаку противника в районе Временного Яра, вблизи Курдюмовки до сих пор продолжается боеприкосновение.
На Торецком направлении враг совершил 11 штурмовых действий в районе Торецка и в сторону Дилиевки, Екатериновки и Новоспасского. Шесть боев продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 15 атак противника, шесть боев продолжаются до сих пор.
На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах Константинополя, Шевченко, Новоселки и в сторону Богатыря и Зеленого Поля. Силы обороны успешно отразили девять вражеских штурмов, еще две атаки продолжаются до сих пор. В то же время вражеская авиация нанесла удары по районам населенных пунктов Новодаровка, Новоукраинка и Дачное.
На Гуляйпольском направлении авиационных ударов получили Малиновка, Высокое и Гуляйполе.
На Ореховском направлении враг четырежды атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Щербаки и Малые Щербаки. Авиаудара потерпел населенный пункт Новодаровка.
На Курском направлении с начала суток произошло семь боестолкновений. Кроме того, враг нанес четыре авиаудара, сбросив восемь управляемых авиабомб, а также осуществил 101 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре из реактивных систем залпового огня.
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