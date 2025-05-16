Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло более 60 боев

Оперативная информация по состоянию на 16:00 16.05.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили одну атаку противника в районе Временного Яра, вблизи Курдюмовки до сих пор продолжается боеприкосновение.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила четыре атаки на позиции украинских сил вблизи населенного пункта Колодцы и в сторону Ольговки, Редкодуба и Зеленой Долины. Одно сражение продолжается до сих пор.

На Харьковском направлении Силы обороны отразили две атаки противника вблизи населенного пункта Волчанск, в настоящее время продолжается еще одна атака врага.

На Торецком направлении враг совершил 11 штурмовых действий в районе Торецка и в сторону Дилиевки, Екатериновки и Новоспасского. Шесть боев продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 15 атак противника, шесть боев продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах Константинополя, Шевченко, Новоселки и в сторону Богатыря и Зеленого Поля. Силы обороны успешно отразили девять вражеских штурмов, еще две атаки продолжаются до сих пор. В то же время вражеская авиация нанесла удары по районам населенных пунктов Новодаровка, Новоукраинка и Дачное.

На Гуляйпольском направлении авиационных ударов получили Малиновка, Высокое и Гуляйполе.

На Ореховском направлении враг четырежды атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Щербаки и Малые Щербаки. Авиаудара потерпел населенный пункт Новодаровка.