Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 60 боїв

Оперативна інформація станом на 16:00 16.05.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили одну атаку противника в районі Часового Яру, поблизу Курдюмівки досі триває одне боєзіткнення.

Один ворожий штурм відбили українські захисники на Сіверському напрямку , в районі Верхньокам’янського.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила чотири атаки на позиції українських сил поблизу населеного пункту Колодязі та в бік Ольгівки, Рідкодуба й Зеленої Долини. Один бій триває досі.

На Куп’янському напрямку російські окупанти двічі намагалися прорвати нашу оборону в бік Колісниківки та Новоосинового.

На Харківському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника поблизу населеного пункту Вовчанськ, наразі триває ще одна атака ворога.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 штурмових дій у районі Торецька та в бік Диліївки, Катеринівки й Новоспаського. Шість боїв тривають досі.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 21 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій. Сили оборони стримують натиск та відбили 15 атак противника, шість боїв тривають досі. Авіаударів зазнали населені пункти Олександро-Калинове, Новоукраїнка та Шевченко Перше.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах Костянтинополя, Шевченка, Новосілки та в бік Багатиря й Зеленого Поля. Сили оборони успішно відбили дев’ять ворожих штурмів, ще дві атаки тривають дотепер. Водночас ворожа авіація завдала ударів по районах населених пунктів Новодарівка, Новоукраїнка й Дачне.

На Гуляйпільському напрямку авіаційних ударів зазнали Малинівка, Високе та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Щербаки та Малі Щербаки. Авіаудару зазнав населений пункт Новодарівка.