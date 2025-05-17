ВСУ обезвредили на Покровском направлении почти 380 оккупантов РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ обезвредили на Покровском направлении почти 380 оккупантов РФ

Генштаб ВСУ
потери
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В общем, с начала этих суток произошло 131 боевое столкновение. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Главные тезисы

  • Украинские вооруженные силы продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться на украинскую территорию.
  • На Покровском направлении произошло 44 боевых столкновений, в результате которых уничтожено 228 оккупантов РФ.

ВСУ уничтожили 228 окупантов РФ на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 17.05.2025 по российскому вторжению

Российские захватчики нанесли 52 авиационных удара, сбросив при этом 63 КАБа. Кроме этого, привлекли для поражения 1036 дронов-камикадзе и произвели почти 4000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 44 раза атаковал в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Яблоновка, Воздвиженка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Новосергеевка, Троицкое и Андреевка.

Наши защитники отразили 38 штурмов, еще шесть боеприкосновений продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежены 372 кафира, из которых 228 — безвозвратно.

Кроме того, украинские воины уничтожили:

  • самоходную артиллерийскую систему,

  • семь автомобилей,

  • 27 мотоциклов,

  • миномет,

  • 15 БпЛА;

  • также повредили еще одну самоходную артиллерийскую установку.

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