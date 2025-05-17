ВСУ обезвредили на Покровском направлении почти 380 оккупантов РФ

В общем, с начала этих суток произошло 131 боевое столкновение. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.
Главные тезисы
- Украинские вооруженные силы продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться на украинскую территорию.
- На Покровском направлении произошло 44 боевых столкновений, в результате которых уничтожено 228 оккупантов РФ.
ВСУ уничтожили 228 окупантов РФ на Покровском направлении
Оперативная информация по состоянию на 22:00 17.05.2025 по российскому вторжению
Российские захватчики нанесли 52 авиационных удара, сбросив при этом 63 КАБа. Кроме этого, привлекли для поражения 1036 дронов-камикадзе и произвели почти 4000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 44 раза атаковал в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Яблоновка, Воздвиженка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Новосергеевка, Троицкое и Андреевка.
Наши защитники отразили 38 штурмов, еще шесть боеприкосновений продолжаются до сих пор.
Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежены 372 кафира, из которых 228 — безвозвратно.
Кроме того, украинские воины уничтожили:
самоходную артиллерийскую систему,
семь автомобилей,
27 мотоциклов,
миномет,
15 БпЛА;
также повредили еще одну самоходную артиллерийскую установку.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-