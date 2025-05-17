ВСУ обезвредили на Покровском направлении почти 380 оккупантов РФ

В общем, с начала этих суток произошло 131 боевое столкновение. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

ВСУ уничтожили 228 окупантов РФ на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 17.05.2025 по российскому вторжению

Российские захватчики нанесли 52 авиационных удара, сбросив при этом 63 КАБа. Кроме этого, привлекли для поражения 1036 дронов-камикадзе и произвели почти 4000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 44 раза атаковал в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Яблоновка, Воздвиженка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Новосергеевка, Троицкое и Андреевка.

Наши защитники отразили 38 штурмов, еще шесть боеприкосновений продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежены 372 кафира, из которых 228 — безвозвратно.

Кроме того, украинские воины уничтожили: