ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов РФ в течение суток

За последние сутки с 18 на 19 мая армия российских захватчиков потеряла на фронте 1040 солдат и 123 единицы военной техники.
Главные тезисы
- Вооруженные силы Украины успешно ликвидировали более тысячи оккупантов и более 100 единиц военной техники российских захватчиков за последние сутки.
- Общие боевые потери армии РФ в войне против Украины с февраля 2022 по май 2025 оцениваются примерно в 974 770 человек, более 10 тысяч танков и 22 тысячи бронированных машин.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 15 мая 2025 года по данным Генштаба ВСУ ориентировочно составили:
личного состава — около 974 770 (+1040) человек ликвидировано;
танков — 10 833 (+1) ед;
боевых бронированных машин — 22 562 (+5) ед;
артиллерийских систем — 28 009 (+29) ед;
РСЗО — 1387 (+0) ед;
средств ПВО — 1167 (+0) ед;
самолетов — 372 (+0) ед;
вертолетов — 336 (+0) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 36 503 (+118) ед;
крылатых ракет — 3197 (+0) ед;
кораблей/катеров — 28 (+0) ед;
подводных лодок — 1 (+0) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 48 988 (+88) ед;
специальной техники — 3892 (+0) ед.
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