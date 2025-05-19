ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
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За последние сутки с 18 на 19 мая армия российских захватчиков потеряла на фронте 1040 солдат и 123 единицы военной техники.

Главные тезисы

  • Вооруженные силы Украины успешно ликвидировали более тысячи оккупантов и более 100 единиц военной техники российских захватчиков за последние сутки.
  • Общие боевые потери армии РФ в войне против Украины с февраля 2022 по май 2025 оцениваются примерно в 974 770 человек, более 10 тысяч танков и 22 тысячи бронированных машин.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 15 мая 2025 года по данным Генштаба ВСУ ориентировочно составили:

Утраты армии РФ

  • личного состава — около 974 770 (+1040) человек ликвидировано;

  • танков — 10 833 (+1) ед;

  • боевых бронированных машин — 22 562 (+5) ед;

  • артиллерийских систем — 28 009 (+29) ед;

  • РСЗО — 1387 (+0) ед;

  • средств ПВО — 1167 (+0) ед;

  • самолетов — 372 (+0) ед;

  • вертолетов — 336 (+0) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 36 503 (+118) ед;

  • крылатых ракет — 3197 (+0) ед;

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед;

  • подводных лодок — 1 (+0) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 48 988 (+88) ед;

  • специальной техники — 3892 (+0) ед.

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