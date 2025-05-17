Более 20 тыс военных ВСУ прошли расширенную подготовку в Германии
Категория
Мир
Дата публикации

Более 20 тыс военных ВСУ прошли расширенную подготовку в Германии

Генштаб ВСУ
военные
Читати українською

Расширенная военная обучение в Германии прошли уже более 20 тыс украинских военных.

Главные тезисы

  • Более 20 тыс украинских военных завершили расширенную подготовку в Германии с поддержкой ЕС.
  • Подготовка военнослужащих проводилась в рамках Миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине.
  • Украина выразила благодарность Германии и ЕС за помощь в укреплении обороноспособности страны.

Германия подготовила 20 тыс украинских военных

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в Фейсбуке.

С начала Миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine), более 20 000 украинских военных прошли расширенную военную обучение в Германии, которую координировало Командование специальной подготовки.

Многонациональное командование специальной подготовки Европейской службы внешних действий, координирующее все учения, проводимые в Германии, отметило, что это достижение отражает глубокое и длительное обязательство ЕС по укреплению обороноспособности Украины.

ВСУ выразили благодарность за поддержку и помощь Германии и ЕС.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
НАТО начинает ежегодные ядерные учения Steadfast Noon
НАТО
НАТО начинает ежегодные ядерные учения Steadfast Noon
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Евросоюз продолжил обучение украинских военных — известный термин
Евросоюз продолжил обучение украинских военных — известный термин
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Имитация нападения России на страны НАТО. Германия проведет масштабные военные учения
ФРГ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?