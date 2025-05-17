Более 20 тыс военных ВСУ прошли расширенную подготовку в Германии

Расширенная военная обучение в Германии прошли уже более 20 тыс украинских военных.

Германия подготовила 20 тыс украинских военных

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в Фейсбуке.

С начала Миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine), более 20 000 украинских военных прошли расширенную военную обучение в Германии, которую координировало Командование специальной подготовки.

Многонациональное командование специальной подготовки Европейской службы внешних действий, координирующее все учения, проводимые в Германии, отметило, что это достижение отражает глубокое и длительное обязательство ЕС по укреплению обороноспособности Украины.