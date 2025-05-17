Более 20 тыс военных ВСУ прошли расширенную подготовку в Германии

Расширенная военная обучение в Германии прошли уже более 20 тыс украинских военных.
Главные тезисы
- Более 20 тыс украинских военных завершили расширенную подготовку в Германии с поддержкой ЕС.
- Подготовка военнослужащих проводилась в рамках Миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине.
- Украина выразила благодарность Германии и ЕС за помощь в укреплении обороноспособности страны.
Германия подготовила 20 тыс украинских военных
Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в Фейсбуке.
С начала Миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine), более 20 000 украинских военных прошли расширенную военную обучение в Германии, которую координировало Командование специальной подготовки.
Многонациональное командование специальной подготовки Европейской службы внешних действий, координирующее все учения, проводимые в Германии, отметило, что это достижение отражает глубокое и длительное обязательство ЕС по укреплению обороноспособности Украины.
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