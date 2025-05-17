Понад 20 тис військових ЗСУ пройшли розширену підготовку в Німеччині

Розширений військовий вишкіл в Німеччині пройшли вже понад 20 тис українських військових.
Головні тези:
- Понад 20 тисяч українських військових успішно завершили розширену підготовку в Німеччині за сприяння ЄС.
- Німеччина підготовила військовослужбовців у рамках Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine).
- ЗСУ висловили подяку за підтримку та допомогу Німеччині та ЄС у зміцненні обороноздатності України.
Німеччина підготувала 20 тис українських військових
Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє у Фейсбуці.
З початку Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine), понад 20 000 українських військових пройшли розширений військовий вишкіл в Німеччині, яку координувало Командування спеціальної підготовки.
Багатонаціональне командування спеціальної підготовки Європейської служби зовнішніх дій, яке координує всі навчання, що проводяться в Німеччині, зазначило, що це досягнення відображає глибоке та тривале зобов'язання ЄС щодо зміцнення обороноздатності України.
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