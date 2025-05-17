ВСУ уничтожили российский ЗРК "Бук-М1" стоимостью 10 млн долл — видео

ВСУ попал в российский ЗРК "Бук-М1" во время операции на фронте. Установка полностью уничтожена.
Главные тезисы
- Украинские разведчики обнаружили и успешно уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс Бук-М1.
- Бук-М1 предназначен для поражения авиационных целей на большом расстоянии и высоте, и его уничтожение ослабляет способность врага контролировать воздушное пространство.
- Система Бук-М1 включает радар обнаружения и наведения, а также пусковые установки способные поражать цели на расстоянии до 25 километров и на высоте до 22 километров.
Украинские бойцы растрощили российский ЗРК
Украинские разведчики бригады "Черный лес" обнаружили современный зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" российских военных и оперативно скорректировали по нему удар.
В результате установка стоимостью около 10 миллионов долларов была полностью уничтожена.
Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" — это советская (а затем и российская) мобильная система ПВО средней дальности, разработанная для поражения авиационных целей, таких как истребители, бомбардировщики, вертолеты, а также крылатые ракеты и беспилотники.
Комплекс включает в себя радар обнаружения и наведения, а также пусковые установки с ракетами, способными уничтожать цели на расстоянии до 25 километров и на высоте до 22 километров. Бук-М1 является мобильным и может быстро менять позиции, что затрудняет его поражение.
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