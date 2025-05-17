ВСУ уничтожили российский ЗРК "Бук-М1" стоимостью 10 млн долл — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили российский ЗРК "Бук-М1" стоимостью 10 млн долл — видео

Сухопутные войска ВС Украины
ЗРК
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ВСУ попал в российский ЗРК "Бук-М1" во время операции на фронте. Установка полностью уничтожена.

Главные тезисы

  • Украинские разведчики обнаружили и успешно уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс Бук-М1.
  • Бук-М1 предназначен для поражения авиационных целей на большом расстоянии и высоте, и его уничтожение ослабляет способность врага контролировать воздушное пространство.
  • Система Бук-М1 включает радар обнаружения и наведения, а также пусковые установки способные поражать цели на расстоянии до 25 километров и на высоте до 22 километров.

Украинские бойцы растрощили российский ЗРК

Украинские разведчики бригады "Черный лес" обнаружили современный зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" российских военных и оперативно скорректировали по нему удар.

В результате установка стоимостью около 10 миллионов долларов была полностью уничтожена.

Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" — это советская (а затем и российская) мобильная система ПВО средней дальности, разработанная для поражения авиационных целей, таких как истребители, бомбардировщики, вертолеты, а также крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс включает в себя радар обнаружения и наведения, а также пусковые установки с ракетами, способными уничтожать цели на расстоянии до 25 километров и на высоте до 22 километров. Бук-М1 является мобильным и может быстро менять позиции, что затрудняет его поражение.

Уничтожение Бук-М1 значительно ослабляет способность врага контролировать воздушное пространство и защищать свои войска от авиационных ударов.

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