ВСУ уничтожили российский ЗРК "Бук-М1" стоимостью 10 млн долл — видео

ВСУ попал в российский ЗРК "Бук-М1" во время операции на фронте. Установка полностью уничтожена.

Украинские бойцы растрощили российский ЗРК

Украинские разведчики бригады "Черный лес" обнаружили современный зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" российских военных и оперативно скорректировали по нему удар.

В результате установка стоимостью около 10 миллионов долларов была полностью уничтожена.

Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" — это советская (а затем и российская) мобильная система ПВО средней дальности, разработанная для поражения авиационных целей, таких как истребители, бомбардировщики, вертолеты, а также крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс включает в себя радар обнаружения и наведения, а также пусковые установки с ракетами, способными уничтожать цели на расстоянии до 25 километров и на высоте до 22 километров. Бук-М1 является мобильным и может быстро менять позиции, что затрудняет его поражение.