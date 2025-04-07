Силы беспилотных систем поразили три ЗРК "Бук" армии РФ в Курской области — видео

На Курском направлении украинские операторы Сил беспилотных систем на протяжении 12 часов обнаружили и поразили три ракетных комплекса "Бук" российских оккупантов

СБС поразили 3 российских ракетных комплекса "Бук" на Курщине

Российские цели поразили операторы 413 ОББС "Рейд" СБС во взаимодействии со сводным отрядом БПС "Джмиль" 78-го ОДШП.

Об этом сообщило Командование сил беспилотных систем ВС Украины.

В частности, пилоты нанесли точные удары FPV-дронами по пускозаряжающей установке (ПЗУ) "Бук-М2", которую оккупанты замаскировали в лесополосе. Это привело к детонации ракет и ее уничтожению.

Также операторы батальона поразили две пусковые установки ЗРК "Бук-М3", повредив их радары.

Радар является ключевым элементом ЗРК, предназначенным для "подсветки" воздушных целей и наведения ракет. Его уничтожение подрывает боевые возможности комплекса. Поделиться

"Бук-М3" (9K37M3/SA-17 Grizzly) — современный мобильный зенитно-ракетный комплекс РФ, один из ключевых элементов противовоздушной обороны врага. Он способен уничтожать воздушные цели на высотах до 35 км и сопровождать их на расстоянии до 70 км. Стоимость полного комплекса составляет около 45 млн. дол.