Силы беспилотных систем поразили три ЗРК "Бук" армии РФ в Курской области — видео

На Курском направлении украинские операторы Сил беспилотных систем на протяжении 12 часов обнаружили и поразили три ракетных комплекса "Бук" российских оккупантов
Главные тезисы
- Украинские операторы Сил беспилотных систем уничтожили три ЗРК Бук российских оккупантов на Курщине, нанеся точные удары FPV-дронами.
- Подрыв радаров двух пусковых установок ЗРК Бук-М3 ослабил боевые возможности комплекса.
- ЗРК Бук-М3 (9K37M3/SA-17 Grizzly) — ключевой элемент противовоздушной обороны РФ, способный поражать воздушные цели на высотах до 35 км и на расстоянии до 70 км.
СБС поразили 3 российских ракетных комплекса "Бук" на Курщине
Российские цели поразили операторы 413 ОББС "Рейд" СБС во взаимодействии со сводным отрядом БПС "Джмиль" 78-го ОДШП.
Об этом сообщило Командование сил беспилотных систем ВС Украины.
В частности, пилоты нанесли точные удары FPV-дронами по пускозаряжающей установке (ПЗУ) "Бук-М2", которую оккупанты замаскировали в лесополосе. Это привело к детонации ракет и ее уничтожению.
Также операторы батальона поразили две пусковые установки ЗРК "Бук-М3", повредив их радары.
"Бук-М3" (9K37M3/SA-17 Grizzly) — современный мобильный зенитно-ракетный комплекс РФ, один из ключевых элементов противовоздушной обороны врага. Он способен уничтожать воздушные цели на высотах до 35 км и сопровождать их на расстоянии до 70 км. Стоимость полного комплекса составляет около 45 млн. дол.
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