Силы беспилотных систем уничтожили 3 российских ЗРК за 50 млн долл — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Силы беспилотных систем уничтожили 3 российских ЗРК за 50 млн долл — видео

Силы беспилотных систем
Бук
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На Донецком направлении Силы беспилотных систем уничтожили три ЗРК российских оккупантов, общая стоимость которых около 50 млн долл.

Главные тезисы

  • Силы беспилотных систем уничтожили 3 российских ЗРК на Донецком направлении, общая стоимость уничтоженных систем составляет около 50 млн. долларов.
  • Для поражения были задействованы ударные дроны с системой захвата цели и автоматического донаведения.
  • Операторы беспилотных аппаратов за две недели обнаружили и уничтожили два зенитных ракетных комплекса “Бук” и зенитный ракетный комплекс “Тор”.

Силы беспилотных систем уничтожили 3 российских ЗРК

По словам военных, операторы 14-го отдельного полка БпАК Сил беспилотных систем за две недели обнаружили и поразили три вражеских системы противовоздушной обороны.

Как уточняется, это два зенитных ракетных комплекса "Бук" неустановленных модификаций и зенитный ракетный комплекс "Тор".

Эти комплексы являются важным элементом вражеской противовоздушной обороны, а их общая стоимость составляет около 50 млн. долларов. Для поражения были применены ударные дроны с системой захвата цели и автоматического донаведения.

На видео, обнародованном военными, можно увидеть, как происходило "увлечение цели" и ее поражение.

Добавляется, что подобные поражения — результат слаженной работы аэроразведки и операторов ударных БПЛА, наносящих противнику миллионный ущерб и открывающих воздушное пространство для дальнейших операций Сил обороны Украины.

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