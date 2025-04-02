Силы беспилотных систем уничтожили 3 российских ЗРК за 50 млн долл — видео

На Донецком направлении Силы беспилотных систем уничтожили три ЗРК российских оккупантов, общая стоимость которых около 50 млн долл.

Силы беспилотных систем уничтожили 3 российских ЗРК

По словам военных, операторы 14-го отдельного полка БпАК Сил беспилотных систем за две недели обнаружили и поразили три вражеских системы противовоздушной обороны.

Как уточняется, это два зенитных ракетных комплекса "Бук" неустановленных модификаций и зенитный ракетный комплекс "Тор".

Эти комплексы являются важным элементом вражеской противовоздушной обороны, а их общая стоимость составляет около 50 млн. долларов. Для поражения были применены ударные дроны с системой захвата цели и автоматического донаведения. Поделиться

На видео, обнародованном военными, можно увидеть, как происходило "увлечение цели" и ее поражение.