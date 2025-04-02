Силы беспилотных систем уничтожили 3 российских ЗРК за 50 млн долл — видео

На Донецком направлении Силы беспилотных систем уничтожили три ЗРК российских оккупантов, общая стоимость которых около 50 млн долл.
Главные тезисы
- Силы беспилотных систем уничтожили 3 российских ЗРК на Донецком направлении, общая стоимость уничтоженных систем составляет около 50 млн. долларов.
- Для поражения были задействованы ударные дроны с системой захвата цели и автоматического донаведения.
- Операторы беспилотных аппаратов за две недели обнаружили и уничтожили два зенитных ракетных комплекса “Бук” и зенитный ракетный комплекс “Тор”.
Силы беспилотных систем уничтожили 3 российских ЗРК
По словам военных, операторы 14-го отдельного полка БпАК Сил беспилотных систем за две недели обнаружили и поразили три вражеских системы противовоздушной обороны.
Как уточняется, это два зенитных ракетных комплекса "Бук" неустановленных модификаций и зенитный ракетный комплекс "Тор".
На видео, обнародованном военными, можно увидеть, как происходило "увлечение цели" и ее поражение.
Добавляется, что подобные поражения — результат слаженной работы аэроразведки и операторов ударных БПЛА, наносящих противнику миллионный ущерб и открывающих воздушное пространство для дальнейших операций Сил обороны Украины.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-