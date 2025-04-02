Сили безпілотних систем знищили 3 російських ЗРК за 50 млн дол — відео

На Донецькому напрямку Сили безпілотних систем знищили три ЗРК російських окупантів, загальна вартість яких — близько 50 млн дол.
Головні тези:
- Сили безпілотних систем знищили три ЗРК російських окупантів на Донецькому напрямку.
- Загальна вартість знищених ЗРК становить близько 50 млн доларів.
- Ураження досягнуто за допомогою ударних дронів з системою захоплення цілі та автоматичного донаведення.
Сили безпілотних систем знищили 3 російських ЗРК
За словами військових, оператори 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотних систем за два тижні виявили та уразили три ворожі системи протиповітряної оборони.
Як уточнюється, це два зенітних ракетних комплекси "Бук" невстановлених модифікацій та зенітний ракетний комплекс "Тор".
На відео, яке оприлюднили військові, можна побачити, як відбувалася "захоплення цілі" та її ураження.
Додається, що подібні ураження — результат злагодженої роботи аеророзвідки та операторів ударних БПЛА, що завдають противнику мільйонних збитків і відкривають повітряний простір для подальших операцій Сил оборони України.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-