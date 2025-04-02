Сили безпілотних систем знищили 3 російських ЗРК за 50 млн дол — відео

На Донецькому напрямку Сили безпілотних систем знищили три ЗРК російських окупантів, загальна вартість яких — близько 50 млн дол.

Сили безпілотних систем знищили 3 російських ЗРК

За словами військових, оператори 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотних систем за два тижні виявили та уразили три ворожі системи протиповітряної оборони.

Як уточнюється, це два зенітних ракетних комплекси "Бук" невстановлених модифікацій та зенітний ракетний комплекс "Тор".

Ці комплекси є важливим елементом ворожої протиповітряної оборони, а їхня загальна вартість становить близько 50 млн доларів. Для ураження були застосовані ударні дрони із системою захоплення цілі та автоматичного донаведення. Поширити

На відео, яке оприлюднили військові, можна побачити, як відбувалася "захоплення цілі" та її ураження.