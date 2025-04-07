Сили безпілотних систем уразили три ЗРК "Бук" армії РФ на Курщині — відео

На Курському напрямку українські оператори Сил безпілотних систем упродовж 12 годин виявили та уразили три ракетні комплекси "Бук" російських окупантів

СБС уразили 3 російських ракетних комплекси “Бук” на Курщині

Російські цілі уразили оператори 413 ОББС "Рейд" СБС у взаємодії зі зведеним загоном БПС "Джміль" 78-го ОДШП.

Про це повідомило Командування Сил безпілотних систем ЗС України.

Зокрема пілоти завдали точних ударів FPV-дронами по пускозаряджальній установці (ПЗУ) "Бук-М2", яку окупанти замаскували у лісосмузі. Це призвело до детонації ракет та її знищення.

Також оператори батальйону вразили дві пускові установки ЗРК "Бук-М3", пошкодивши їхні радари.

Радар є ключовим елементом ЗРК, що призначений для "підсвічування" повітряних цілей та наведення ракет. Його знищення підриває бойові спроможності комплексу. Поширити

"Бук-М3" (9K37M3/SA-17 Grizzly) — сучасний мобільний зенітно-ракетний комплекс РФ, один із ключових елементів протиповітряної оборони ворога. Він здатний знищувати повітряні цілі на висотах до 35 км і супроводжувати їх на відстані до 70 км. Вартість повного комплексу складає близько 45 млн дол.