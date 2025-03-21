Украинские бойцы уничтожили российский ЗРК «БУК-М1» с боекомплектом — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские бойцы уничтожили российский ЗРК «БУК-М1» с боекомплектом — видео

ОСГВ "Хортица"
Бук
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Украинские защитники уничтожили самоходный зенитный ракетный комплекс российских захватчиков "БУК-М1" с боекомплектом на одном из ключевых восточных направлений фронта.

Главные тезисы

  • Украинские бойцы эффективно разрушили российский ЗРК «БУК-М1» с боекомплектом на восточном фронте.
  • Успешное уничтожение мощного вражеского вооружения снижает угрозу безопасности страны.
  • Деятельность защитников способствует укреплению обороны и демонстрирует готовность защищать территориальную целостность государства.

ВСУ уничтожили ЗРК «БУК-М1» с боекомплектом армии РФ

Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица», обнародовав видео с боевой работой.

Обнаружить и уничтожить вражеский ЗРК при его перемещении удалось благодаря бойцам отдельной бригады артиллерийской разведки «Черный лес».

Каждый подобный взрыв и уничтожение важных образцов вооружения оккупационной армии — это снижение способностей врага на поле боя в течение длительного времени.

В ОСУВ напомнили, что этот ракетный комплекс предназначен для борьбы с маневрируемыми аэродинамическими целями на малых и средних высотах. Примерная стоимость его составляет около 10 млн дол.

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