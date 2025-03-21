Украинские бойцы уничтожили российский ЗРК «БУК-М1» с боекомплектом — видео

Украинские защитники уничтожили самоходный зенитный ракетный комплекс российских захватчиков "БУК-М1" с боекомплектом на одном из ключевых восточных направлений фронта.
Главные тезисы
- Украинские бойцы эффективно разрушили российский ЗРК «БУК-М1» с боекомплектом на восточном фронте.
- Успешное уничтожение мощного вражеского вооружения снижает угрозу безопасности страны.
- Деятельность защитников способствует укреплению обороны и демонстрирует готовность защищать территориальную целостность государства.
ВСУ уничтожили ЗРК «БУК-М1» с боекомплектом армии РФ
Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица», обнародовав видео с боевой работой.
Обнаружить и уничтожить вражеский ЗРК при его перемещении удалось благодаря бойцам отдельной бригады артиллерийской разведки «Черный лес».
В ОСУВ напомнили, что этот ракетный комплекс предназначен для борьбы с маневрируемыми аэродинамическими целями на малых и средних высотах. Примерная стоимость его составляет около 10 млн дол.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-