Украинские бойцы уничтожили российский ЗРК «БУК-М1» с боекомплектом — видео

Украинские защитники уничтожили самоходный зенитный ракетный комплекс российских захватчиков "БУК-М1" с боекомплектом на одном из ключевых восточных направлений фронта.

ВСУ уничтожили ЗРК «БУК-М1» с боекомплектом армии РФ

Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица», обнародовав видео с боевой работой.

Обнаружить и уничтожить вражеский ЗРК при его перемещении удалось благодаря бойцам отдельной бригады артиллерийской разведки «Черный лес».

Каждый подобный взрыв и уничтожение важных образцов вооружения оккупационной армии — это снижение способностей врага на поле боя в течение длительного времени. Поделиться

В ОСУВ напомнили, что этот ракетный комплекс предназначен для борьбы с маневрируемыми аэродинамическими целями на малых и средних высотах. Примерная стоимость его составляет около 10 млн дол.