Українські бійці знищили російський ЗРК «БУК-М1» із боєкомплектом — відео

Українські оборонці знищили самохідний зенітний ракетний комплекс російських загарбників «БУК-М1» із боєкомплектом на одному з ключових східних напрямків фронту.

ЗСУ знищили ЗРК «БУК-М1» із боєкомплектом армії РФ

Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця», оприлюднивши відео з бойовою роботою.

Виявити та знищити ворожий ЗРК під час його переміщення вдалося завдяки бійцям окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс».

Кожен такий вибух і знищення важливих зразків озброєння окупаційної армії — це зниження спроможностей ворога на полі бою впродовж тривалого часу. Поширити

В ОСУВ нагадали, що цей ракетний комплекс призначений для боротьби з маневрувальними аеродинамічними цілями на малих і середніх висотах. Орієнтовна вартість його становить близько 10 млн дол.