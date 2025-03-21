Українські бійці знищили російський ЗРК «БУК-М1» із боєкомплектом — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські бійці знищили російський ЗРК «БУК-М1» із боєкомплектом — відео

ОСУВ "Хортиця"
Бук

Українські оборонці знищили самохідний зенітний ракетний комплекс російських загарбників «БУК-М1» із боєкомплектом на одному з ключових східних напрямків фронту.

Головні тези:

  • Українські бійці ефективно взяли верх над російським ЗРК «БУК-М1» із боєкомплектом на сході країни.
  • Знищення такого потужного ворожого озброєння знижує загрозу для національної безпеки України.
  • Діяльність бійців сприяє підвищенню ефективності оборони та демонструє волю та готовність захищати територіальну цілісність держави.

ЗСУ знищили ЗРК «БУК-М1» із боєкомплектом армії РФ

Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця», оприлюднивши відео з бойовою роботою.

Виявити та знищити ворожий ЗРК під час його переміщення вдалося завдяки бійцям окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс».

Кожен такий вибух і знищення важливих зразків озброєння окупаційної армії — це зниження спроможностей ворога на полі бою впродовж тривалого часу.

В ОСУВ нагадали, що цей ракетний комплекс призначений для боротьби з маневрувальними аеродинамічними цілями на малих і середніх висотах. Орієнтовна вартість його становить близько 10 млн дол.

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