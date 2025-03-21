Українські бійці знищили російський ЗРК «БУК-М1» із боєкомплектом — відео

Українські оборонці знищили самохідний зенітний ракетний комплекс російських загарбників «БУК-М1» із боєкомплектом на одному з ключових східних напрямків фронту.
Головні тези:
- Українські бійці ефективно взяли верх над російським ЗРК «БУК-М1» із боєкомплектом на сході країни.
- Знищення такого потужного ворожого озброєння знижує загрозу для національної безпеки України.
- Діяльність бійців сприяє підвищенню ефективності оборони та демонструє волю та готовність захищати територіальну цілісність держави.
ЗСУ знищили ЗРК «БУК-М1» із боєкомплектом армії РФ
Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця», оприлюднивши відео з бойовою роботою.
Виявити та знищити ворожий ЗРК під час його переміщення вдалося завдяки бійцям окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс».
В ОСУВ нагадали, що цей ракетний комплекс призначений для боротьби з маневрувальними аеродинамічними цілями на малих і середніх висотах. Орієнтовна вартість його становить близько 10 млн дол.
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