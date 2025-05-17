ЗСУ знищили російський ЗРК "Бук-М1" вартістю 10 млн дол — відео

ЗСУ влучили у російський ЗРК "Бук-М1" під час операції на фронті. Установку повністю знищено.
Головні тези:
- Українські розвідники виявили і знищили російський зенітно-ракетний комплекс Бук-М1.
- Забезпечений радаром та пусковими установками, Бук-М1 призначений для ураження авіаційних цілей на великій відстані та висоті.
- Бук-М1 є мобільним і може швидко змінювати позиції, ускладнюючи військовий вплив противника.
Українські бійці розтрощили російський ЗРК
Українські розвідники бригади "Чорний ліс" виявили сучасний зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" російських військових та оперативно скоригували по ньому удар.
В результаті установку вартістю близько 10 мільйонів доларів було повністю знищено.
Зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" - це радянська (а потім і російська) мобільна система ППО середньої дальності, розроблена для ураження авіаційних цілей, таких як винищувачі, бомбардувальники, вертольоти, а також крилаті ракети і безпілотники.
Комплекс включає радар виявлення та наведення, а також пускові установки з ракетами, здатними знищувати цілі на відстані до 25 кілометрів і на висоті до 22 кілометрів. "Бук-М1" є мобільним і може швидко змінювати позиції, що ускладнює його ураження.
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