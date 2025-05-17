ЗСУ знищили російський ЗРК "Бук-М1" вартістю 10 млн дол — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили російський ЗРК "Бук-М1" вартістю 10 млн дол — відео

Сухопутні війська ЗС України
Бук-М1

ЗСУ влучили у російський ЗРК "Бук-М1" під час операції на фронті. Установку повністю знищено.

Головні тези:

  • Українські розвідники виявили і знищили російський зенітно-ракетний комплекс Бук-М1.
  • Забезпечений радаром та пусковими установками, Бук-М1 призначений для ураження авіаційних цілей на великій відстані та висоті.
  • Бук-М1 є мобільним і може швидко змінювати позиції, ускладнюючи військовий вплив противника.

Українські бійці розтрощили російський ЗРК

Українські розвідники бригади "Чорний ліс" виявили сучасний зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" російських військових та оперативно скоригували по ньому удар.

В результаті установку вартістю близько 10 мільйонів доларів було повністю знищено.

Зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" - це радянська (а потім і російська) мобільна система ППО середньої дальності, розроблена для ураження авіаційних цілей, таких як винищувачі, бомбардувальники, вертольоти, а також крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс включає радар виявлення та наведення, а також пускові установки з ракетами, здатними знищувати цілі на відстані до 25 кілометрів і на висоті до 22 кілометрів. "Бук-М1" є мобільним і може швидко змінювати позиції, що ускладнює його ураження.

Знищення "Бук-М1" значно послаблює здатність ворога контролювати повітряний простір і захищати свої війська від авіаційних ударів.

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