Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло более 60 боев

Оперативная информация по состоянию на 16:00 21.05.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Торецком направлении захватчики восемь раз атаковали в районах Дилиевки, Дружбы и Торецкого.

На Краматорском направлении противник дважды атаковал в районе Временного Яра и в сторону Предтечиного.

На Лиманском направлении произошло девять боестолкновений вблизи населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Зеленая Долина в направлении Новосергеевки, Ольговки, Нового Мира и в Серебрянском лесу. Три боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Купянском направлении наши воины отразили одну атаку врага в районе Кондрашовки.

На Харьковском направлении украинские защитники отразили две атаки агрессора в районе Волчанска и в сторону Малой Шапковки.

Высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении. Двадцать семь раз за сегодня начинались столкновения разной интенсивности. Пять боев продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении агрессор 10 раз пытался идти вперед в районах населенных пунктов Богатырь, Одрадное, Шевченко, Ровнополь, Новополье, Зеленое Поле. Одно боеприкосновение еще продолжается.

Трижды кафиры пытались продвинуться к позициям украинских подразделений в районах Красного на Гуляйпольском направлении, до сих пор продолжается одно боеприкосновение. Авиаудары неуправляемыми авиационными ракетами получили Гуляйполе и Высокое.

В Ореховском направлении вражеская авиация нанесла авиаудара НАРами по Новоандреевке.