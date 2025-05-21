Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло более 60 боев

С начала суток на фронте произошло 65 боевых столкновений. Наши защитники останавливают неприятеля, держат рубежи и позиции.
Главные тезисы
- На фронте произошло более 60 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
- Украинские защитники успешно отбили многочисленные атаки врага в различных направлениях и удерживают позиции.
- Высокая активность врага наблюдается на различных направлениях, включая Харьковское, Купянское, Лиманское, Северское, Краматорское и другие.
Актуальная ситуация на фронте 21 мая
Оперативная информация по состоянию на 16:00 21.05.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Харьковском направлении украинские защитники отразили две атаки агрессора в районе Волчанска и в сторону Малой Шапковки.
На Купянском направлении наши воины отразили одну атаку врага в районе Кондрашовки.
На Лиманском направлении произошло девять боестолкновений вблизи населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Зеленая Долина в направлении Новосергеевки, Ольговки, Нового Мира и в Серебрянском лесу. Три боестолкновения в настоящее время продолжаются.
На Северском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в районе Белогоровки.
На Краматорском направлении противник дважды атаковал в районе Временного Яра и в сторону Предтечиного.
На Торецком направлении захватчики восемь раз атаковали в районах Дилиевки, Дружбы и Торецкого.
Высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении. Двадцать семь раз за сегодня начинались столкновения разной интенсивности. Пять боев продолжаются до сих пор.
На Новопавловском направлении агрессор 10 раз пытался идти вперед в районах населенных пунктов Богатырь, Одрадное, Шевченко, Ровнополь, Новополье, Зеленое Поле. Одно боеприкосновение еще продолжается.
Трижды кафиры пытались продвинуться к позициям украинских подразделений в районах Красного на Гуляйпольском направлении, до сих пор продолжается одно боеприкосновение. Авиаудары неуправляемыми авиационными ракетами получили Гуляйполе и Высокое.
В Ореховском направлении вражеская авиация нанесла авиаудара НАРами по Новоандреевке.
На Курском направлении украинские защитники отразили одну атаку захватчиков. Враг нанес шесть авиационных ударов, сбросив 15 КАБов и совершил 118 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре из реактивных систем залпового огня.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-