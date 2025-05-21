ЗСУ ліквідували 67 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

З початку доби відбулося 104 бойових зіткнення, противник завдав 62 авіаційних ударів, скинувши 96 КАБ, також використав для ударів 1218 дронів-камікадзе та здійснив понад 3800 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
Головні тези:
- З початку доби ЗСУ ліквідували 67 окупантів РФ на Покровському напрямку.
- У результаті 104 бойових зіткнень було завдано 62 авіаційних ударів та понад 3800 обстрілів населених пунктів та позицій військ.
Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронті
Оперативна інформація станом на 22.00 21.05.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня ворог здійснив 43 наступальні дії.
Активність російських окупантів фіксувалась в районах населених пунктів Яблунівка, Зоря, Шевченко Перше, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке, Котлярівка, Андріївка та у напрямках Попового Яру і Новомиколаївки.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 67 окупантів та поранили 68.
ЗСУ знищили:
бойову броньовану машину,
два автомобілі,
два мотоцикли,
19 БпЛА,
одну гармату,
одну антену зв’язку.
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