ВСУ ликвидировали 67 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

С начала суток произошло 104 боевых столкновения, противник нанес 62 авиационных ударов, сбросив 96 КАБ, также использовал для ударов 1218 дронов-камикадзе и осуществил более 3800 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Главные тезисы
- В рамках боевых действий на Покровском направлении зафиксировано ликвидацию 67 оккупантов РФ ВСУ.
- Украинские войска активно отражают наступательные действия российских вооруженных сил.
Покровское направление остается самым горячим на фронте
Оперативная информация по состоянию на 22.00 21.05.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Интенсивно атакует противник украинских защитников в Покровском направлении. В течение дня враг совершил 43 наступательных действия.
Активность российских окупантов фиксировалась в районах населенных пунктов Яблоновка, Заря, Шевченко Первое, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Троицкое, Котляровка, Андреевка и в направлениях Попового.
По предварительным подсчетам, сегодня в этом направлении наши воины ликвидировали 67 окупантов и ранили 68.
ВСУ уничтожили:
боевую бронированную машину,
два автомобиля,
два мотоцикла,
19 БпЛА,
одну пушку,
одну антенну связи.
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