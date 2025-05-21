ВСУ ликвидировали 67 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

С начала суток произошло 104 боевых столкновения, противник нанес 62 авиационных ударов, сбросив 96 КАБ, также использовал для ударов 1218 дронов-камикадзе и осуществил более 3800 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Покровское направление остается самым горячим на фронте

Оперативная информация по состоянию на 22.00 21.05.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Интенсивно атакует противник украинских защитников в Покровском направлении. В течение дня враг совершил 43 наступательных действия.

Активность российских окупантов фиксировалась в районах населенных пунктов Яблоновка, Заря, Шевченко Первое, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Троицкое, Котляровка, Андреевка и в направлениях Попового.

По предварительным подсчетам, сегодня в этом направлении наши воины ликвидировали 67 окупантов и ранили 68.

ВСУ уничтожили: