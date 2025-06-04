Покровское и Курское направления остаются самыми горячими на фронте

Оперативная информация по состоянию на 16:00 04.06.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Харьковском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе Волчанска, сейчас идет бой.

Силы обороны успешно остановили одну попытку противника продвинуться вперед на Купянском направлении в районе Загрызового.

На Лиманском направлении враг 15 раз атаковал в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Карповка, Липовое, Редкодуб и Торское. В настоящее время продолжаются боестолкновения в девяти локациях.

На Северском направлении с начала суток произошло два боевых столкновения вблизи Белогоровки и Верхнекаменского. Силы обороны успешно остановили одну попытку оккупантов продвинуться вперед, еще один бой продолжается.

На Краматорском направлении сегодня произошло три боевых столкновения в районах Курдюмовки, Орехово-Василовки и в направлении Белой Горы, один штурм захватчиков Силы обороны успешно остановили, еще два до сих пор продолжаются.