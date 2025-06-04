Покровское и Курское направления остаются самыми горячими на фронте

Силы обороны Украины принимают меры по срыву действий противника, наносят ему потери в живой силе и технике. Всего с начала суток произошло 67 боевых столкновений.
Главные тезисы
- На Покровском направлении войска Украины сдерживают давление противника и отражают атаки в районах населенных пунктов.
- Курское направление остается одним из горячих: противник использует авиационные удары и артиллерийские обстрелы.
- Силы обороны успешно отражают атаки на Харьковском, Лиманском, Северском, Краматорском и Торецком направлениях.
Актуальная ситуация на фронте 4 июня
Оперативная информация по состоянию на 16:00 04.06.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Харьковском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе Волчанска, сейчас идет бой.
Силы обороны успешно остановили одну попытку противника продвинуться вперед на Купянском направлении в районе Загрызового.
На Лиманском направлении враг 15 раз атаковал в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Карповка, Липовое, Редкодуб и Торское. В настоящее время продолжаются боестолкновения в девяти локациях.
На Северском направлении с начала суток произошло два боевых столкновения вблизи Белогоровки и Верхнекаменского. Силы обороны успешно остановили одну попытку оккупантов продвинуться вперед, еще один бой продолжается.
На Краматорском направлении сегодня произошло три боевых столкновения в районах Курдюмовки, Орехово-Василовки и в направлении Белой Горы, один штурм захватчиков Силы обороны успешно остановили, еще два до сих пор продолжаются.
На Торецком направлении противник атаковал в районах населенных пунктов Торецк, Романовка и Русин Яр, совершив семь попыток улучшить свое положение. Одно боевое столкновение продолжается.
На Покровском направлении с начала суток кафиры предприняли 16 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Малиновка, Гродовка, Лисовка, Новоукраинка, Удачное, Новосергеевка, Котляровка и Орехово. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 15 вражеских атак. Авиаудары управляемыми авиабомбами получили Покровск и Новопавловка.
Сегодня на Новопавловском направлении вражеские подразделения восемь раз атаковали позиции наших войск вблизи населенных пунктов Одрадне, Веселое, Свободное Поле, Новоселка и Новополь, а также нанесли авиационные удары по районам Новополя и Новодаровки. Две атаки продолжаются до сих пор.
На Гуляйпольском направлении авиация противника нанесла авиаудар по Железнодорожному.
На Ореховском направлении под ударами неуправляемых авиационных ракет оказались Новоандреевка и Каменское.
На Приднепровском направлении противник нанес авиаудар по Ольговке.
На Курском направлении украинские защитники отразили 11 атак захватчиков. Также противник нанес девять авиационных ударов, сбросив при этом 11 управляемых бомб, совершил 88 артиллерийских обстрелов. Пока бои продолжаются в двух локациях.
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