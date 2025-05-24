Ситуація на Покровському напрямку — ЗСУ знешкодили понад 140 окупантів РФ протягом доби

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Загалом від початку цієї доби відбулося 160 боєзіткнень.

Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронті

Оперативна інформація станом на 22.00 24.05.2025 щодо російського вторгнення надана генеральним штабом ЗСУ,

Російські загарбники завдали двох ракетних та 53 авіаційних ударів, застосували вісім ракет та скинули 75 КАБів. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1277 дронів-камікадзе та здійснили 3987 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 42 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Зоря, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Малинівка, Сухий Яр, Новосергіївка, Муравка, Троїцьке та Андріївка, до цього часу триває одне боєзіткнення.

Авіаударів зазнали Зоря, Новоторецьке, Софіївка, Коптєвє, Довга Балка, Полтавка, Шахове та Сухий Яр.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 144 окупанти, 89 з них — безповоротно.

Також знищено два автомобілі, два мотоцикли, дев’ять БпЛА та один термінал супутникового зв’язку.

Крім того, пошкоджено два мотоцикли та одну реактивну систему залпового вогню противника.