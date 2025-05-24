Ситуация на Покровском направлении — ВСУ обезвредили более 140 оккупантов РФ в течение суток

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта. Всего с начала этих суток произошло 160 боеприкосновений.
Главные тезисы
- Украинские защитники успешно отражают попытки противника продвинуться на Покровском направлении, обезвредив 144 оккупанта РФ за сутки.
- ВСУ активно сдерживают вражеские атаки вблизи населенных пунктов, нанося значительные потери авиации и вооружению противника.
Покровское направление остается самым горячим на фронте
Оперативная информация по состоянию на 22.00 24.05.2025 по российскому вторжению предоставлена генеральным штабом ВСУ,
Российские захватчики нанесли два ракетных и 53 авиационных удара, применили восемь ракет и сбросили 75 КАБов. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1277 дронов-камикадзе и совершили 3987 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
С начала этих суток на Покровском направлении россияне 42 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Заря, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Малиновка, Сухой Яр, Новосергеевка, Муравка, Троицкое и Андреевка, до сих пор продолжаются.
Авиаудары получили Заря, Новоторецкое, Софиевка, Коптево, Долгая Балка, Полтавка, Шахово и Сухой Яр.
Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник терпит значительные потери — сегодня на этом направлении были обезврежены 144 оккупанта, 89 из них — безвозвратно.
Также уничтожены два автомобиля, два мотоцикла, девять БПЛА и один терминал спутниковой связи.
Кроме того, повреждены два мотоцикла и одна реактивная система залпового огня противника.
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