Ситуация на Покровском направлении — ВСУ обезвредили более 140 оккупантов РФ в течение суток

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта. Всего с начала этих суток произошло 160 боеприкосновений.

Покровское направление остается самым горячим на фронте

Оперативная информация по состоянию на 22.00 24.05.2025 по российскому вторжению предоставлена генеральным штабом ВСУ,

Российские захватчики нанесли два ракетных и 53 авиационных удара, применили восемь ракет и сбросили 75 КАБов. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1277 дронов-камикадзе и совершили 3987 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 42 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Заря, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Малиновка, Сухой Яр, Новосергеевка, Муравка, Троицкое и Андреевка, до сих пор продолжаются.

Авиаудары получили Заря, Новоторецкое, Софиевка, Коптево, Долгая Балка, Полтавка, Шахово и Сухой Яр.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник терпит значительные потери — сегодня на этом направлении были обезврежены 144 оккупанта, 89 из них — безвозвратно.

Также уничтожены два автомобиля, два мотоцикла, девять БПЛА и один терминал спутниковой связи.

Кроме того, повреждены два мотоцикла и одна реактивная система залпового огня противника.