Ситуация на Покровском направлении — ВСУ обезвредили более 140 оккупантов РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

Ситуация на Покровском направлении — ВСУ обезвредили более 140 оккупантов РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта. Всего с начала этих суток произошло 160 боеприкосновений.

Главные тезисы

  • Украинские защитники успешно отражают попытки противника продвинуться на Покровском направлении, обезвредив 144 оккупанта РФ за сутки.
  • ВСУ активно сдерживают вражеские атаки вблизи населенных пунктов, нанося значительные потери авиации и вооружению противника.

Покровское направление остается самым горячим на фронте

Оперативная информация по состоянию на 22.00 24.05.2025 по российскому вторжению предоставлена генеральным штабом ВСУ,

Российские захватчики нанесли два ракетных и 53 авиационных удара, применили восемь ракет и сбросили 75 КАБов. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1277 дронов-камикадзе и совершили 3987 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 42 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Заря, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Малиновка, Сухой Яр, Новосергеевка, Муравка, Троицкое и Андреевка, до сих пор продолжаются.

Авиаудары получили Заря, Новоторецкое, Софиевка, Коптево, Долгая Балка, Полтавка, Шахово и Сухой Яр.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник терпит значительные потери — сегодня на этом направлении были обезврежены 144 оккупанта, 89 из них — безвозвратно.

Также уничтожены два автомобиля, два мотоцикла, девять БПЛА и один терминал спутниковой связи.

Кроме того, повреждены два мотоцикла и одна реактивная система залпового огня противника.

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