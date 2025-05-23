ВСУ ликвидировали почти 240 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта. Всего с начала этих суток произошло 150 боеприкосновений.

Покровское направление остается самым горячим на фронте

Оперативная информация по состоянию на 22.00 23.05.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Российские захватчики нанесли один ракетный и 50 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 80 КАБов. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1291 дрон-камикадзе и произвели 4204 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 45 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Шевченко Первое, Миролюбовка, Елизаветовка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Новониколаевка, Троицкое, Котляровка и Андреевка, до сих пор продолжаются шесть боев.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери — сегодня на этом направлении были обезврежены 403 оккупанта, 237 из них — безвозвратно.

Также уничтожено:

7 боевых бронированных машин,

14 автомобилей,

40 мотоциклов,

самоходную артиллерийскую установку 2С1,

пушку,

миномет,

13 БпЛА,

генератор,

два пункта управления,

антенну БпЛА.