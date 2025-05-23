ЗСУ ліквідували майже 240 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Загалом від початку цієї доби відбулося 150 боєзіткнень.

Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронті

Оперативна інформація станом на 22.00 23.05.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

Російські загарбники завдали одного ракетного та 50 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 80 КАБів. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1291 дрон-камікадзе та здійснили 4204 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 45 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Шевченко Перше, Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новомиколаївка, Троїцьке, Котлярівка та Андріївка, до цього часу тривають шість боєзіткнень.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 403 окупанти, 237 з них — безповоротно.

Також знищено:

7 бойових броньованих машин,

14 автомобілів,

40 мотоциклів,

самохідну артилерійську установку 2С1,

гармату,

міномет,

13 БпЛА,

генератор,

два пункти управління,

антену БпЛА.