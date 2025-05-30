ЗСУ знешкодили 160 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Від початку цієї доби відбулося 149 бойових зіткнень.
Головні тези:
- ЗСУ продовжують відстоювати свої позиції на Покровському напрямку в рамках протидії російському вторгненню.
- За добу на цьому напрямку відбулося 149 бойових зіткнень, під час яких ліквідовано 160 окупантів, у тому числі 85 безповоротно.
- Окупанти здійснили ракетні та авіаційні удари, а також обстріли по позиціях українських військ та населених пунктах. Відбулися спроби прориву оборони в районах декількох населених пунктів.
На Покровському напрямку ліквідовано 85 окупантів РФ
Оперативна інформація станом на 22.00 30.05.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Сьогодні окупанти завдали одного ракетного та 68 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та 107 КАБів. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1384 дронів-камікадзе та здійснили 4355 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 38 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Зоря, Русин Яр, Полтавка, Шевченко Перше, Миролюбівка, Звірове, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Андріївка, Муравка, Котлярівка та Олексіївка.
Дотепер триває три боєзіткнення.
Під авіаударами опинилися Степанівка, Олександро-Калинове, Зоря, Яблунівка, Володимирівка, Никанорівка, Полтавка, Коптєве, Новоторецьке, Дружківка, Довга Балка, Горіхове, Олексіївка.
Також знищено:
13 автомобілів,
5 мотоциклів,
1 міномет,
15 БпЛА,
1 бойову броньовану машину.
Окрім цього, пошкоджено гаубицю та мотоцикл окупантів.
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