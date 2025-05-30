ЗСУ знешкодили 160 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Оперативна інформація станом на 22.00 30.05.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Сьогодні окупанти завдали одного ракетного та 68 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та 107 КАБів. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1384 дронів-камікадзе та здійснили 4355 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.