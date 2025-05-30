ВСУ обезвредили 160 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

С начала этих суток произошло 149 боевых столкновений.

На Покровском направлении ликвидировано 85 оккупантов РФ

Оперативная информация по состоянию на 22.00 30.05.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня оккупанты нанесли один ракетный и 68 авиационных ударов, применив две ракеты и 107 КАБов.

На Покровском направлении захватнические подразделения 38 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Заря, Русин Яр, Полтавка, Шевченко Первое, Миролюбовка, Зверево, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Новосергеевка, Удачное, Андреевка, Муравка, Котляров.

До сих пор продолжается три боестолкновения.

Под авиаударами оказались Степановка, Александро-Калиново, Заря, Яблоновка, Владимировка, Никаноровка, Полтавка, Коптево, Новоторецкое, Дружковка, Долгая Балка, Орехово, Алексеевка.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 160 окупантов, 85 из них — безвозвратно. Поделиться

Также уничтожено:

13 автомобилей,

5 мотоциклов,

1 миномет,

15 БпЛА,

1 боевую бронированную машину.

Кроме этого, повреждены гаубица и мотоцикл окупантов.