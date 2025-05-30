ВСУ обезвредили 160 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ обезвредили 160 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
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С начала этих суток произошло 149 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • За сутки на Покровском направлении произошло 149 боевых столкновений, в результате чего было обезврежено 160 оккупантов, включая 85 безвозвратно.
  • Оккупанты совершили ракетные и авиационные удары по позициям ВСУ и населенным пунктам, однако украинские воины продолжают активно отражать нападения.
  • На Покровском направлении в районах населенных пунктов противник пытался прорвать оборону 38 раз, но украинские военные успешно справились с задачей.

На Покровском направлении ликвидировано 85 оккупантов РФ

Оперативная информация по состоянию на 22.00 30.05.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня оккупанты нанесли один ракетный и 68 авиационных ударов, применив две ракеты и 107 КАБов.

На Покровском направлении захватнические подразделения 38 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Заря, Русин Яр, Полтавка, Шевченко Первое, Миролюбовка, Зверево, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Новосергеевка, Удачное, Андреевка, Муравка, Котляров.

До сих пор продолжается три боестолкновения.

Под авиаударами оказались Степановка, Александро-Калиново, Заря, Яблоновка, Владимировка, Никаноровка, Полтавка, Коптево, Новоторецкое, Дружковка, Долгая Балка, Орехово, Алексеевка.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 160 окупантов, 85 из них — безвозвратно.

Также уничтожено:

  • 13 автомобилей,

  • 5 мотоциклов,

  • 1 миномет,

  • 15 БпЛА,

  • 1 боевую бронированную машину.

Кроме этого, повреждены гаубица и мотоцикл окупантов.

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