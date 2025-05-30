ВСУ обезвредили 160 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

С начала этих суток произошло 149 боевых столкновений.
Главные тезисы
- За сутки на Покровском направлении произошло 149 боевых столкновений, в результате чего было обезврежено 160 оккупантов, включая 85 безвозвратно.
- Оккупанты совершили ракетные и авиационные удары по позициям ВСУ и населенным пунктам, однако украинские воины продолжают активно отражать нападения.
- На Покровском направлении в районах населенных пунктов противник пытался прорвать оборону 38 раз, но украинские военные успешно справились с задачей.
На Покровском направлении ликвидировано 85 оккупантов РФ
Оперативная информация по состоянию на 22.00 30.05.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Сегодня оккупанты нанесли один ракетный и 68 авиационных ударов, применив две ракеты и 107 КАБов.
На Покровском направлении захватнические подразделения 38 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Заря, Русин Яр, Полтавка, Шевченко Первое, Миролюбовка, Зверево, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Новосергеевка, Удачное, Андреевка, Муравка, Котляров.
До сих пор продолжается три боестолкновения.
Под авиаударами оказались Степановка, Александро-Калиново, Заря, Яблоновка, Владимировка, Никаноровка, Полтавка, Коптево, Новоторецкое, Дружковка, Долгая Балка, Орехово, Алексеевка.
Также уничтожено:
13 автомобилей,
5 мотоциклов,
1 миномет,
15 БпЛА,
1 боевую бронированную машину.
Кроме этого, повреждены гаубица и мотоцикл окупантов.
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