Генштаб ВСУ обнародовал актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ обнародовал актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Генштаб ВСУ
потери
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За последние сутки с 4 на 5 июня армия России потеряла на фронте в Украине 930 солдат.

Главные тезисы

  • За последние сутки армия России потеряла 930 солдат на фронте в Украине по данным Генштаба ВСУ.
  • Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.06.25 превысили 992 тыс человек, 10 тыс танков и боевых бронированных машин, а также значительное количество другой военной техники.

Актуальные потери РФ в войне против Украины

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Утраты армии РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.06.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 992750 (+930) человек;

  • танков — 10887 (+3) ед,

  • боевых бронированных машин — 22680 (+2) ед,

  • артиллерийских систем — 28750 (+39) ед,

  • РСЗО — 1406 (+4) ед,

  • средств ПВО — 1177 (+1) ед,

  • самолетов — 413 (+0) ед,

  • вертолетов — 336 (+0) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 39019 (+95),

  • крылатых ракет — 3271 (+0),

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подлодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 50812 (+82) ед,

  • специальной техники — 3907 (+0)

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