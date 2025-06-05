Генштаб ВСУ обнародовал актуальные потери армии РФ в войне против Украины

За последние сутки с 4 на 5 июня армия России потеряла на фронте в Украине 930 солдат.
Главные тезисы
- За последние сутки армия России потеряла 930 солдат на фронте в Украине по данным Генштаба ВСУ.
- Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.06.25 превысили 992 тыс человек, 10 тыс танков и боевых бронированных машин, а также значительное количество другой военной техники.
Актуальные потери РФ в войне против Украины
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.06.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 992750 (+930) человек;
танков — 10887 (+3) ед,
боевых бронированных машин — 22680 (+2) ед,
артиллерийских систем — 28750 (+39) ед,
РСЗО — 1406 (+4) ед,
средств ПВО — 1177 (+1) ед,
самолетов — 413 (+0) ед,
вертолетов — 336 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 39019 (+95),
крылатых ракет — 3271 (+0),
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подлодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 50812 (+82) ед,
специальной техники — 3907 (+0)
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