Генштаб ЗСУ оприлюднив актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ оприлюднив актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Генштаб ЗСУ
втрати

За останню добу з 4 на 5 червня армія Росії втратила на фронті в Україні 930 солдатів.

Головні тези:

  • Армія Росії втратила 930 солдатів на фронті в Україні за одну добу.
  • Генштаб ЗСУ надає докладну інформацію про кількість втрат особового складу, техніки та озброєння РФ в ході війни проти України.

Актуальні втрати РФ у війні проти України

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати армії РФ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 992750 (+930) осіб;

  • танків ‒ 10887 (+3) од,

  • бойових броньованих машин ‒ 22680 (+2) од,

  • артилерійських систем – 28750 (+39) од,

  • РСЗВ – 1406 (+4) од,

  • засобів ППО ‒ 1177 (+1) од,

  • літаків – 413 (+0) од,

  • гелікоптерів – 336 (+0) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 39019 (+95),

  • крилатих ракет ‒ 3271 (+0),

  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,

  • підводних човнів - 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн – 50812 (+82) од,

  • спеціальної техніки ‒ 3907 (+0)

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