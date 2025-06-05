Генштаб ЗСУ оприлюднив актуальні втрати армії РФ у війні проти України

За останню добу з 4 на 5 червня армія Росії втратила на фронті в Україні 930 солдатів.
Головні тези:
- Армія Росії втратила 930 солдатів на фронті в Україні за одну добу.
- Генштаб ЗСУ надає докладну інформацію про кількість втрат особового складу, техніки та озброєння РФ в ході війни проти України.
Актуальні втрати РФ у війні проти України
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.25 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 992750 (+930) осіб;
танків ‒ 10887 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 22680 (+2) од,
артилерійських систем – 28750 (+39) од,
РСЗВ – 1406 (+4) од,
засобів ППО ‒ 1177 (+1) од,
літаків – 413 (+0) од,
гелікоптерів – 336 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 39019 (+95),
крилатих ракет ‒ 3271 (+0),
кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
підводних човнів - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 50812 (+82) од,
спеціальної техніки ‒ 3907 (+0)
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