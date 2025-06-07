Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронті

Оперативна інформація станом на 16:00 07.06.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

На Торецькому напрямку противник дев’ять разів атакував неподалік Торецька та в бік Диліївки і Яблунівки. Два боєзіткнення тривають досі.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили дев’ять спроб окупантів просунутися вперед у районах Часового Яру та в напрямку Білої Гори й Предтечиного.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 16 разів поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та Білогорівка. П’ять боєзіткнень досі тривають.

На Куп’янському напрямку точиться бій в районі Степової Новоселівки.

За сьогодні на Харківському напрямку українські захисники відбили один штурм окупантів поблизу населеного пункту Вовчанськ.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 45 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 38 атак. Сім боєзіткнень досі тривають. Авіаударів зазнали населені пункти Сухий Яр та Новоекономічне.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку наші воїни відбили 16 ворожих атак поблизу населених пунктів Багатир, Веселе, Бурлацьке та Вільне Поле. Чотири боєзіткнення тривають досі. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Шевченко, Комишуваха, Маліївка, Ольгівське.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно зупинили одну спробу загарбників просунутися вперед поблизу Малинівки, ще три боєзіткнення тривають. Водночас загарбники завдали авіаударів по Залізничному.

Наші війська зупинили один ворожий штурм на Оріхівському напрямку, окупанти намагалися просуватися в бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві спроби просунутися вперед — успіху не мав.