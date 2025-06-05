Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 100 боїв

Оперативна інформація станом на 16:00 05.06.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог намагається просунутися в районі Вовчанська, наразі триває бій.

Сили оборони успішно зупинили дві спроби противника просунутись вперед на Куп’янському напрямку, в районах населених пунктів Западне та Петропавлівка.

На Лиманському напрямку ворог 12 разів атакував у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Торське та в бік Григорівки. Наразі тривають бої в трьох локаціях.

На Сіверському напрямку з початку доби відбулося три бойових зіткнення поблизу Верхньокам’янського. Сили оборони успішно зупинили дві спроби окупантів просунутись уперед, ще один бій не завершено.

На Краматорському напрямку за сьогодні відбулось два бойових зіткнення в районах Часового Яру та Курдюмівки, один штурм загарбників Сили оборони успішно зупинили, ще один — досі триває.

На Торецькому напрямку противник атакував у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Неліпівка, Щербинівка та в напрямку населених пунктів Олександро-Калинове, Яблунівка, Русин Яр, здійснивши 13 спроб покращити своє положення. Два бойових зіткнення наразі триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 42 спроби витіснити наших захисників із займаних позицій. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 38 ворожих атак.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку підрозділи окупантів 13 разів атакували позиції наших військ поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Рівнопіль, Новосілка, Зелене Поле та в бік Олексіївки. Одна атака триває досі.