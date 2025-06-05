Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло почти 100 боев

Оперативная информация по состоянию на 16:00 05.06.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Харьковском направлении враг пытается продвинуться в районе Волчанска, сейчас идет бой.

Силы обороны успешно остановили две попытки противника продвинуться вперед на Купянском направлении, в районах населенных пунктов Западное и Петропавловка.

На Лиманском направлении враг 12 раз атаковал в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Карповка, Зеленая Долина, Торское и в сторону Григоровки.

На Северском направлении с начала суток произошло три боевых столкновения вблизи Верхнекаменского. Силы обороны успешно остановили две попытки оккупантов продвинуться вперед, еще один бой не завершен.

На Краматорском направлении сегодня произошло два боевых столкновения в районах Временного Яра и Курдюмовки, один штурм захватчиков Силы обороны успешно остановили, еще один — продолжается.

На Торецком направлении противник атаковал в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Нелиповка, Щербиновка и в направлении населенных пунктов Александро-Калиново, Яблоновка, Русин Яр, совершив 13 попыток улучшить свое положение. Два боевых столкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 42 попытки вытеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 38 вражеских атак.

Сегодня на Новопавловском направлении подразделения кафиров 13 раз атаковали позиции наших войск вблизи населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Ровнополь, Новоселка, Зеленое Поле и в сторону Алексеевки Одна атака продолжается.