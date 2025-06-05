Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло почти 100 боев
Категория
Украина
Дата публикации

Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло почти 100 боев

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Агрессор в дальнейшем не отказывается от своих планов по оккупации территории Украины. Всего с начала суток произошло 99 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • За сутки произошло более 100 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
  • Украинские защитники успешно останавливают продвижение врага по различным направлениям, включая Волчанск, Грековку и Курдюмовку.
  • Армия РФ предпринимает безуспешные попытки вытеснения украинских сил обороны.

Актуальная ситуация на фронте 5 июня

Оперативная информация по состоянию на 16:00 05.06.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Харьковском направлении враг пытается продвинуться в районе Волчанска, сейчас идет бой.

  • Силы обороны успешно остановили две попытки противника продвинуться вперед на Купянском направлении, в районах населенных пунктов Западное и Петропавловка.

  • На Лиманском направлении враг 12 раз атаковал в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Карповка, Зеленая Долина, Торское и в сторону Григоровки.

  • На Северском направлении с начала суток произошло три боевых столкновения вблизи Верхнекаменского. Силы обороны успешно остановили две попытки оккупантов продвинуться вперед, еще один бой не завершен.

  • На Краматорском направлении сегодня произошло два боевых столкновения в районах Временного Яра и Курдюмовки, один штурм захватчиков Силы обороны успешно остановили, еще один — продолжается.

  • На Торецком направлении противник атаковал в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Нелиповка, Щербиновка и в направлении населенных пунктов Александро-Калиново, Яблоновка, Русин Яр, совершив 13 попыток улучшить свое положение. Два боевых столкновения продолжаются.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 42 попытки вытеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 38 вражеских атак.

  • Сегодня на Новопавловском направлении подразделения кафиров 13 раз атаковали позиции наших войск вблизи населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Ровнополь, Новоселка, Зеленое Поле и в сторону Алексеевки Одна атака продолжается.

  • На Гуляйпольском направлении враг пять раз безуспешно пытался прорвать оборону наших защитников в районе Малиновки. Авиация противника нанесла авиаудары по районам Малиновки, Полтавки, Ольговского и Гуляйполя.

  • На Ореховском направлении вблизи Степного, Малых Щербаков и в направлении Новоандреевки захватчики совершили четыре напрасных атаки на позиции наших защитников. Также под ударами неуправляемых авиационных ракет оказались Новоандреевка и Каменское.

  • В Приднепровском направлении враг однажды без успеха пытался приблизиться к укреплениям наших защитников. Противник нанес авиаудар по району города Херсона.

  • На Курском направлении украинские защитники отразили семь атак захватчиков. Также противник нанес 4 авиационных удара, сбросив при этом шесть управляемых бомб, совершил 86 артиллерийских обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе один из реактивной системы залпового огня.

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