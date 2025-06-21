ЗСУ знешкодили понад 220 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

З початку доби відбулося 128 бойових зіткнень між ЗСУ та армією РФ.
Головні тези:
- ЗСУ здійснили 128 бойових зіткнень з армією РФ, знявши з ладу понад 220 окупантів на Покровському напрямку.
- Противник провів чотири ракетні удари та близько 54 авіаційних ударів, спробуючи атакувати позиції ЗСУ.
На Покровському напрямку знешкоджено 222 окупанти РФ
Оперативна інформація станом на 22:00 21.06.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,
Противник завдав чотирьох ракетних ударів 12 ракетами та 54 авіаційних ударів, скинувши 80 керованих авіаційних бомб. Також використав для ударів 1131 дрон-камікадзе та здійснив 4431 обстріл населених пунктів та позицій наших військ.
Впродовж дня на Покровському напрямку ворог здійснив 43 наступальні дії.
Активність російських окупантів фіксувалась поблизу населених пунктів Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Нова Полтавка, Лисівка, Даченське, Шевченко, Удачне, Горіхове, Котлярівка, в напрямку населених пунктів Покровськ, Полтавка, Шахове, Олексіївка. Чотири бої тривають дотепер.
Ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Разіне, Новоекономічне, Сухий Яр.
Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 222 окупанти, з яких 126 — безповоротно.
Крім того, українські воїни знищили:
1 танк,
2 антени БпЛА,
2 антени зв’язку,
9 мотоциклів,
6 автомобілів,
2 термінали супутникового зв’язку,
25 БпЛА.
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