ЗСУ знешкодили на Покровському напрямку понад 280 окупантів РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знешкодили на Покровському напрямку понад 280 окупантів РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. На цей час загалом відбулося 175 бойових зіткнень.

Головні тези:

  • Збройні сили України утримують оборону на Покровському напрямку, здійснили 175 бойових зіткнень і знищили понад 280 окупантів РФ.
  • Агресивні дії ворога посилилися: російське вторгнення супроводжувалося ракетними та авіаційними ударами, обстрілами позицій та населених пунктів.
  • Українські війська успішно відбили 42 атаки крім знищення різноманітної техніки, що використовували окупанти.

Покровський напрямок залишається найгарячішим

Оперативна інформація станом на 22:00 13.06.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

Сьогодні держава-терорист завдала одного ракетного та 51 авіаційного ударів, застосувавши чотири ракети та 85 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для уражень 975 дронів-камікадзе та здійснили 3703 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 44 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Горіхове та Олексіївка.

Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 42 атаки, два боєзіткнення тривають дотепер.

За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 287 осіб убитими та пораненими.

Наші воїни знищили:

  • 9 автомобілів,

  • 3 БпЛА,

  • 18 мотоциклів,

  • 2 засоби РЕБ,

  • антену зв’язку,

  • 2 термінали супутникового зв’язку,

  • 1 укриття.

Також українські захисники уразили два артилерійських засоби.

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Категорія
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Категорія
Україна
Дата публікації
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ЗСУ знешкодили 210 російських загарбників на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
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Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронті
Генштаб ЗСУ
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