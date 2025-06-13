ЗСУ знешкодили на Покровському напрямку понад 280 окупантів РФ протягом доби

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. На цей час загалом відбулося 175 бойових зіткнень.

Покровський напрямок залишається найгарячішим

Оперативна інформація станом на 22:00 13.06.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

Сьогодні держава-терорист завдала одного ракетного та 51 авіаційного ударів, застосувавши чотири ракети та 85 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для уражень 975 дронів-камікадзе та здійснили 3703 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 44 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Горіхове та Олексіївка.

Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 42 атаки, два боєзіткнення тривають дотепер.

За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 287 осіб убитими та пораненими.

Наші воїни знищили:

9 автомобілів,

3 БпЛА,

18 мотоциклів,

2 засоби РЕБ,

антену зв’язку,

2 термінали супутникового зв’язку,

1 укриття.