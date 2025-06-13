ВСУ обезвредили на Покровском направлении более 280 оккупантов РФ в течение суток

Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление оккупационных войск. В настоящее время в общей сложности произошло 175 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Украинские вооруженные силы удерживают оборону на Покровском направлении, проведя 175 боевых столкновений.
- Благодаря успешной обороне, более 280 оккупантов РФ были обезврежены за сутки.
- Агрессивные действия российских вооруженных сил заключались в ракетных и авиационных ударах, обстрелах позиций и населенных пунктов.
Покровское направление остается самым горячим
Оперативная информация по состоянию на 22:00 13.06.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
Сегодня государство-террорист нанесло один ракетный и 51 авиационный удар, применив четыре ракеты и 85 управляемых бомб. Кроме того, захватчики привлекли для поражений 975 дронов-камикадзе и осуществили 3703 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 44 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зверево, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Орехово и Алексеевка.
Сдерживая враждебный напор, украинские защитники отбили 42 атаки, два боестолкновения продолжаются до сих пор.
По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 287 человек убитыми и ранеными.
Наши воины уничтожили:
9 автомобилей,
3 БпЛА,
18 мотоциклов,
2 средства РЭБ,
антенну связи,
2 терминала спутниковой связи,
1 укрытие.
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