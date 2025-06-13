ВСУ обезвредили на Покровском направлении более 280 оккупантов РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ обезвредили на Покровском направлении более 280 оккупантов РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
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Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление оккупационных войск. В настоящее время в общей сложности произошло 175 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • Украинские вооруженные силы удерживают оборону на Покровском направлении, проведя 175 боевых столкновений.
  • Благодаря успешной обороне, более 280 оккупантов РФ были обезврежены за сутки.
  • Агрессивные действия российских вооруженных сил заключались в ракетных и авиационных ударах, обстрелах позиций и населенных пунктов.

Покровское направление остается самым горячим

Оперативная информация по состоянию на 22:00 13.06.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Сегодня государство-террорист нанесло один ракетный и 51 авиационный удар, применив четыре ракеты и 85 управляемых бомб. Кроме того, захватчики привлекли для поражений 975 дронов-камикадзе и осуществили 3703 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 44 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зверево, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Орехово и Алексеевка.

Сдерживая враждебный напор, украинские защитники отбили 42 атаки, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 287 человек убитыми и ранеными.

Наши воины уничтожили:

  • 9 автомобилей,

  • 3 БпЛА,

  • 18 мотоциклов,

  • 2 средства РЭБ,

  • антенну связи,

  • 2 терминала спутниковой связи,

  • 1 укрытие.

Также украинские защитники поразили два артиллерийских средства.

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