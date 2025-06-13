ВСУ обезвредили на Покровском направлении более 280 оккупантов РФ в течение суток

Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление оккупационных войск. В настоящее время в общей сложности произошло 175 боевых столкновений.

Покровское направление остается самым горячим

Оперативная информация по состоянию на 22:00 13.06.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Сегодня государство-террорист нанесло один ракетный и 51 авиационный удар, применив четыре ракеты и 85 управляемых бомб. Кроме того, захватчики привлекли для поражений 975 дронов-камикадзе и осуществили 3703 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 44 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зверево, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Орехово и Алексеевка.

Сдерживая враждебный напор, украинские защитники отбили 42 атаки, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 287 человек убитыми и ранеными.

Наши воины уничтожили:

9 автомобилей,

3 БпЛА,

18 мотоциклов,

2 средства РЭБ,

антенну связи,

2 терминала спутниковой связи,

1 укрытие.