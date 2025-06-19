Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронті

Оперативна інформація станом на 16:00 19.06.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося дев’ять боєзіткнень. Крім того, ворог завдав 5 авіаційних ударів, скинувши п’ять керованих авіабомб, а також здійснив 40 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один — із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворожі підрозділи здійснили дев’ять атак на позиції наших військ в районах Вовчанська та Зеленого, чотири боєзіткнення продовжуються.

На Лиманському напрямку протягом доби армія загарбника здійснила 18 атак на позиції українських воїнів поблизу населених пунктів Новий Мир, Глущенкове, Греківка, Надія, Рідкодуб, Карпівка та Зелена Долина. П’ять боєзіткнень продовжуються дотепер.

Одну ворожу атаку відбили українські захисники на Сіверському напрямку, в районі Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку з початку цієї доби відбулося два боєзіткнення в районі Часового Яру та в напрямку Ступочок.