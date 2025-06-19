ЗСУ знищили понад 1 тис окупантів і 63 артсистеми РФ протягом доби

За останню добу, з 18 на 19 червня, армія РФ втратила у боях проти України ще 1080 солдатів. Також ЗСУ знищили 63 артсистеми и 108 одиниць автотехніки.
Головні тези:
- ЗСУ знищили понад 1 тисячу військовослужбовців армії РФ за добу під час бойових дій.
- Українські війська також успішно знищили 63 артилерійські системи російських окупантів.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 19 червня 2025 року орієнтовно становлять:
особового складу — близько 1 008 240 (+1080) осіб;
танків — 10 951 (+4) од.;
бойових броньованих машин — 22 853 (+8) од.;
артилерійських систем — 29 328 (+63) од.;
РСЗВ — 1420 од. (+0);
засобів ППО — 1187 од. (+0);
літаків — 416 од. (+0);
гелікоптерів — 337 од. (+0);
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 41 229 (+64) од.;
крилатих ракет — 3369 од. (+0);
кораблів/катерів — 28 од. (+0);
підводних човнів — 1 од. (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн — 52 420 (+108) од.;
спеціальної техніки — 3918 (+2) од.
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