ЗСУ знищили понад 1 тис окупантів і 63 артсистеми РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 1 тис окупантів і 63 артсистеми РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати
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За останню добу, з 18 на 19 червня, армія РФ втратила у боях проти України ще 1080 солдатів. Також ЗСУ знищили 63 артсистеми и 108 одиниць автотехніки.

Головні тези:

  • ЗСУ знищили понад 1 тисячу військовослужбовців армії РФ за добу під час бойових дій.
  • Українські війська також успішно знищили 63 артилерійські системи російських окупантів.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Актуальні втрати армії РФ

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 19 червня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 1 008 240 (+1080) осіб;

  • танків — 10 951 (+4) од.;

  • бойових броньованих машин — 22 853 (+8) од.;

  • артилерійських систем — 29 328 (+63) од.;

  • РСЗВ — 1420 од. (+0);

  • засобів ППО — 1187 од. (+0);

  • літаків — 416 од. (+0);

  • гелікоптерів — 337 од. (+0);

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 41 229 (+64) од.;

  • крилатих ракет — 3369 од. (+0);

  • кораблів/катерів — 28 од. (+0);

  • підводних човнів — 1 од. (+0);

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 52 420 (+108) од.;

  • спеціальної техніки — 3918 (+2) од.

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