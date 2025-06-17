ЗСУ ліквідували понад 1 тис окупантів РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували понад 1 тис окупантів РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати
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За останню добу, з 16 на 17 червня, втрати російських загарбників на фронті склали ще 1060 солдатів. Також ЗСУ знищили 20 артсистем і одну одиницю РСЗВ.

Головні тези:

  • За останню добу ЗСУ ліквідували понад 1 тис окупантів РФ на фронті.
  • Збройні Сили України знищили 20 артилерійських систем та одну одиницю РСЗВ ворога.
  • Загальні бойові втрати армії РФ від 24 лютого 2022 року по 17 червня 2025 року складають понад мільйон осіб ліквідовано.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати армії РФ

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 17 червня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 1 006 120 (+1060) осіб ліквідовано;

  • танків — 10 940 (+1) од.;

  • бойових броньованих машин — 22 814 (+3) од.;

  • артилерійських систем — 29 228 (+20) од.;

  • РСЗВ — 1419 (+1) од.;

  • засобів ППО — 1187 од. (+0);

  • літаків — 416 од. (+0);

  • вертольотів — 337 од. (+0);

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 40981 (+177) од;

  • крилатих ракет — 3346 од. (+0);

  • кораблів/катерів — 28 од. (+0);

  • підводних човнів — 1 од. (+0);

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 52 175 (+79) од.;

  • спеціальної техніки — 3916 од. (+0).

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