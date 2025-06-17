ВСУ ликвидировали более 1 тыс оккупантов РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали более 1 тыс оккупантов РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
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За последние сутки, с 16 на 17 июня, потери российских захватчиков на фронте составили еще 1060 солдат. Также ВСУ уничтожили 20 артсистем и одну единицу РСЗО.

Главные тезисы

  • Украинские Вооруженные Силы успешно продолжают наступление, ликвидировав более 1 тыс оккупантов РФ за последние сутки.
  • Потери армии РФ на фронте за период с 24 февраля 2022 года по 17 июня 2025 года составляют более миллиона человек.
  • Данные Генштаба ВСУ указывают на успешные операции против российских захватчиков, в том числе уничтожение большого количества военной техники.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Утраты армии РФ

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 17 июня 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 006 120 (+1060) человек ликвидировано;

  • танков — 10 940 (+1) ед;

  • боевых бронированных машин — 22 814 (+3) ед;

  • артиллерийских систем — 29 228 (+20) ед;

  • РСЗО — 1419 (+1) ед;

  • средств ПВО — 1187 ед. (+0);

  • самолетов — 416 ед. (+0);

  • вертолетов — 337 ед. (+0);

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 40981 (+177) ед;

  • крылатых ракет — 3346 ед. (+0);

  • кораблей/катеров — 28 ед.

  • подводных лодок — 1 ед. (+0);

  • автомобильной техники и автоцистерн — 52 175 (+79) ед;

  • специальной техники — 3916 ед. (+0).

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