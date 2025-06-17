ВСУ ликвидировали более 1 тыс оккупантов РФ в течение суток

За последние сутки, с 16 на 17 июня, потери российских захватчиков на фронте составили еще 1060 солдат. Также ВСУ уничтожили 20 артсистем и одну единицу РСЗО.
Главные тезисы
- Украинские Вооруженные Силы успешно продолжают наступление, ликвидировав более 1 тыс оккупантов РФ за последние сутки.
- Потери армии РФ на фронте за период с 24 февраля 2022 года по 17 июня 2025 года составляют более миллиона человек.
- Данные Генштаба ВСУ указывают на успешные операции против российских захватчиков, в том числе уничтожение большого количества военной техники.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 17 июня 2025 года ориентировочно составляют:
личного состава — около 1 006 120 (+1060) человек ликвидировано;
танков — 10 940 (+1) ед;
боевых бронированных машин — 22 814 (+3) ед;
артиллерийских систем — 29 228 (+20) ед;
РСЗО — 1419 (+1) ед;
средств ПВО — 1187 ед. (+0);
самолетов — 416 ед. (+0);
вертолетов — 337 ед. (+0);
БпЛА оперативно-тактического уровня — 40981 (+177) ед;
крылатых ракет — 3346 ед. (+0);
кораблей/катеров — 28 ед.
подводных лодок — 1 ед. (+0);
автомобильной техники и автоцистерн — 52 175 (+79) ед;
специальной техники — 3916 ед. (+0).
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