Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло почти 100 боев

В это время враг 98 раз атаковал позиции Сил обороны. Наиболее активно действует на Лиманском, Покровском, Новопавловском и Курском направлениях.
Главные тезисы
- Враг атаковал позиции украинских защитников 98 раз за последние дни.
- Наиболее активные действия происходят на Лиманском, Покровском, Новопавловском и Курском направлениях.
- Украинские воины отразили десятки атак и успешно противостоят врагу, осуществляя контратаки.
Актуальная ситуация на фронте 14 июня
Оперативная информация по состоянию на 16:00 14.06.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
В Харьковском направлении враг пытается продвинуться к позициям наших защитников в районе Каменки и в направлении населенных пунктов Липцы, Красное Первое.
На Купянском направлении противник безуспешно пытался продвинуться в направлении Голубовки.
На Лиманском направлении украинские подразделения отразили пять атак в районах Ямполевки, Серебрянского леса и в направлении населенных пунктов Ольговка, Новый Мир, Торское, Шандриголово. Еще пять атак продолжаются по сей день.
На Северском направлении украинские воины отразили вражескую атаку. Подразделения кафиров пытались продвинуться в сторону Григоровки.
К этому времени на Краматорском направлении произошло пять вражеских штурмов. Враг атаковал в сторону Ступочек и Белой Горы.
На Торецком направлении российские кафиры провели восемь штурмовых действий на позиции наших защитников в районе Дилиевки, Торецкая и в направлениях Плещеевки и Яблоновки. Украинские подразделения отразили пять атак, три боестолкновения продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 35 атак на позиции наших защитников. Сдерживая враждебное давление, украинские защитники уже отбили 27 атак. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Кринича.
На Новопавловском направлении захватчики 14 раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Разлив, Богатырь, Новоселка и Шевченко, Свободное Поле. Наши воины уже отразили 11 атак. Бои не утихают.
На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Гуляйполе, Полтавка.
На Ореховском направлении противник нанес авиационные удары в районе Каменского.
На Приднепровском направлении украинские защитники отразили атаку врага, пытавшегося продвинуться в районе Антоновского моста.
На Курском направлении наши защитники отразили 18 атак захватчиков, два боестолкновения продолжаются. Кроме того, враг четырежды наносил авиационных ударов, сбросив девять управляемых бомб, и совершил 143 артиллерийских обстрела, в том числе одну из реактивных систем залпового огня.
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