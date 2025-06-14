Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло почти 100 боев

Оперативная информация по состоянию на 16:00 14.06.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В Харьковском направлении враг пытается продвинуться к позициям наших защитников в районе Каменки и в направлении населенных пунктов Липцы, Красное Первое.

На Купянском направлении противник безуспешно пытался продвинуться в направлении Голубовки.

На Лиманском направлении украинские подразделения отразили пять атак в районах Ямполевки, Серебрянского леса и в направлении населенных пунктов Ольговка, Новый Мир, Торское, Шандриголово. Еще пять атак продолжаются по сей день.

На Северском направлении украинские воины отразили вражескую атаку. Подразделения кафиров пытались продвинуться в сторону Григоровки.

К этому времени на Краматорском направлении произошло пять вражеских штурмов. Враг атаковал в сторону Ступочек и Белой Горы.