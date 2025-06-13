ВСУ отразили 113 штурмов армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 13.06.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

На Харьковском направлении враг пытается продвинуться к позициям наших защитников в районе Волчанска и Каменки. Одна атака отбита, два боестолкновения продолжаются. Авиация противника нанесла удар КАБам по населенному пункту Скорики.

Противник с начала суток пять раз атаковал на Купянском направлении вблизи Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и в сторону Новоплатоновки. В настоящее время идет бой.

На Лиманском направлении украинские подразделения отразили девять атак в районах населенных пунктов Новый Мир, Сергеевка, Липовое, Зеленая Долина, Торское и Григоровка. Еще четыре атаки продолжаются по сей день. Авиаудара потерпел населенный пункт Гороховатка.

На Северском направлении украинские воины отразили две вражеские атаки. Подразделения кафиров пытались продвинуться в сторону Серебрянки.

В настоящее время на Краматорском направлении произошло пять вражеских штурмов. Враг атаковал в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Марково, Курдюмовка и в сторону Белой Горы. До сих пор продолжается боестолкновение.