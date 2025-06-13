В настоящее время враг 113 раз атаковал позиции Сил обороны. Наиболее активно действует на Лиманском, Покровском, Новопавловском и Курском направлениях.
Главные тезисы
- ВСУ отразили 113 штурмов армии РФ с начала суток на различных направлениях, включая Лиманское, Покровское и Курское.
- Противник совершил 133 артиллерийских обстрела и шесть авиационных ударов, однако украинские защитники продолжают активную оборону.
- Российские воины пытались продвинуться на различных направлениях, но украинские подразделения успешно отражают атаки, поддерживая сопротивление.
Актуальная ситуация на фронте 14 июня
Оперативная информация по состоянию на 16:00 13.06.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
На Харьковском направлении враг пытается продвинуться к позициям наших защитников в районе Волчанска и Каменки. Одна атака отбита, два боестолкновения продолжаются. Авиация противника нанесла удар КАБам по населенному пункту Скорики.
Противник с начала суток пять раз атаковал на Купянском направлении вблизи Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и в сторону Новоплатоновки. В настоящее время идет бой.
На Лиманском направлении украинские подразделения отразили девять атак в районах населенных пунктов Новый Мир, Сергеевка, Липовое, Зеленая Долина, Торское и Григоровка. Еще четыре атаки продолжаются по сей день. Авиаудара потерпел населенный пункт Гороховатка.
На Северском направлении украинские воины отразили две вражеские атаки. Подразделения кафиров пытались продвинуться в сторону Серебрянки.
В настоящее время на Краматорском направлении произошло пять вражеских штурмов. Враг атаковал в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Марково, Курдюмовка и в сторону Белой Горы. До сих пор продолжается боестолкновение.
На Торецком направлении российские кафиры провели 11 штурмовых действий на позиции наших защитников в районе Торецкая, Александро-Калинового, Яблоновки и Русиного Яра. Украинские подразделения отбили девять атак, два боестолкновения продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 35 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зверевое, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Орехово и Алексеевка. Сдерживая враждебное давление, украинские защитники уже отбили 33 атаки.
На Новопавловском направлении захватчики 16 раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Одрадно, Скудное, Веселое, Бурлацкое, Новоселка и Зеленое Поле. Наши воины уже отразили десять атак. Бои не утихают.
На Гуляйпольском направлении наши защитники отразили атаку в районе Малиновки. Враг нанес авиационных ударов по районам населенных пунктов Ольговское, Железнодорожное, Белогорье, Полтавка.
На Ореховском направлении идет бой в районе Нестерянки. Авиаудары получили Новоандреевка, Приморское, Степногорск и Плавные.
На Приднепровском направлении в настоящее время украинские защитники ведут бой с пытающимся наступать врагом.
На Курском направлении наши защитники отразили 17 атак захватчиков, три боестолкновения продолжаются. Кроме того, враг шесть раз наносил авиационных ударов, сбросив восемь управляемых бомб, и совершил 133 артиллерийских обстрела, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.
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