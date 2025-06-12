Воздушные силы ВСУ отчитались о результатах боевой работы в ночь на 12 июня

В ночь на 12 июня российские террористы запустили против Украины 63 беспилотных летательных аппарата и дроны-имитаторы.
Главные тезисы
- В ночь на 12 июня ВСУ отразили атаку 63 беспилотных летательных аппаратов и дронов-имитаторов, уничтожив 49 из них.
- Основными направлениями воздушного удара атаки являлись Харьковская, Донецкая и Одесская области.
- Украинские военные успешно применили авиацию, зенитные ракетные войска, радиоэлектронную борьбу и мобильные огневые группы для отражения атаки.
ПВО обезвредила 49 шахедов РФ
Российские дроны атаковали по направлениям:
русских городов Курск, Орел, Миллерово, Примиорско-Ахтарск;
временно оккупированного крымского Чауда.
Основными направлениями воздушного удара были:
Харьковская;
Донецкая;
Одесская область.
К отражению атаки были вовлечены:
авиация;
зенитные ракетные войска;
подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем;
мобильные огневые группы сил обороны Украины.
По состоянию на 9 утра противовоздушная оборона (ПВО) обезвредила 49 дронов на востоке, юге и севере страны, среди которых:
28 были сбиты;
21 — локационно потерянные и подавленные РЭБ.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 7 локациях, падение сбитых (обломки) в 4 локациях.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-