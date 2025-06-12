Воздушные силы ВСУ отчитались о результатах боевой работы в ночь на 12 июня
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные силы ВСУ отчитались о результатах боевой работы в ночь на 12 июня

Воздушные Силы ВСУ
мобильная группа
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В ночь на 12 июня российские террористы запустили против Украины 63 беспилотных летательных аппарата и дроны-имитаторы.

Главные тезисы

  • В ночь на 12 июня ВСУ отразили атаку 63 беспилотных летательных аппаратов и дронов-имитаторов, уничтожив 49 из них.
  • Основными направлениями воздушного удара атаки являлись Харьковская, Донецкая и Одесская области.
  • Украинские военные успешно применили авиацию, зенитные ракетные войска, радиоэлектронную борьбу и мобильные огневые группы для отражения атаки.

ПВО обезвредила 49 шахедов РФ

Российские дроны атаковали по направлениям:

  • русских городов Курск, Орел, Миллерово, Примиорско-Ахтарск;

  • временно оккупированного крымского Чауда.

Основными направлениями воздушного удара были:

  • Харьковская;

  • Донецкая;

  • Одесская область.

Отчет ПВО

К отражению атаки были вовлечены:

  • авиация;

  • зенитные ракетные войска;

  • подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем;

  • мобильные огневые группы сил обороны Украины.

По состоянию на 9 утра противовоздушная оборона (ПВО) обезвредила 49 дронов на востоке, юге и севере страны, среди которых:

  • 28 были сбиты;

  • 21 — локационно потерянные и подавленные РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 7 локациях, падение сбитых (обломки) в 4 локациях.

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