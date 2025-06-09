Россия ночью ударила по Украине 499 дронами и ракетами — сколько обезвредила ПВО

В ночь на 9 июня российские оккупанты запустили против Украины 499 средств воздушного нападения. Противовоздушной обороне удалось обезвредить 479 из них.

ПВО Украины обезвредила 479 дронов и ракет РФ

При обстреле Россия применила:

479 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed и дронов-имитаторов по направлениям российских городов Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск;

четыре аэробалистических ракеты Х-47 М2 "Кинжал" из Тамбовской области России;

10 крылатых ракет Х-101 из Саратовской области России;

три крылатые ракеты Х-22 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

две противорадиолокационные ракеты Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

одну крылатую ракету Х-35 из временно оккупированного Крыма.

К отражению атаки привлекались:

авиация;

зенитные ракетные войска;

подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем;

мобильные огневые группы сил обороны.

Отчет ПВО

Согласно предварительным данным, по состоянию на 10:30 было обезврежено 479 средств воздушного нападения (292 были сбиты огневыми средствами и 187 — локационно потеряны):

277 враждебных БпЛА сбиты огневыми средствами и 183 — локационно утраченные/подавленные РЭБ;

10 крылатых ракет Х-101;

4 аэробалистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал";

2 крылатые ракеты Х-22 — не достигли целей, локационно потеряны;

2 противорадиолокационные ракеты Х-31П;

1 крылатая ракета Х-35.

В результате обстрела зафиксировано попадание в 10 локациях, а падение сбитых обломков — в 17.