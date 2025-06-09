Россия ночью ударила по Украине 499 дронами и ракетами — сколько обезвредила ПВО

В ночь на 9 июня российские оккупанты запустили против Украины 499 средств воздушного нападения. Противовоздушной обороне удалось обезвредить 479 из них.
Главные тезисы
- В ночь на 9 июня Россия атаковала Украину 499 средствами воздушного нападения, включая дроны и ракеты.
- Противовоздушной обороне Украины удалось успешно обезвредить 479 угроз, используя авиацию, зенитные ракетные войска и РЭБ.
- Среди примененных средств атаки были ударные беспилотники, аэробалистические и крылатые ракеты, запущенные из разных регионов России.
ПВО Украины обезвредила 479 дронов и ракет РФ
При обстреле Россия применила:
479 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed и дронов-имитаторов по направлениям российских городов Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск;
четыре аэробалистических ракеты Х-47 М2 "Кинжал" из Тамбовской области России;
10 крылатых ракет Х-101 из Саратовской области России;
три крылатые ракеты Х-22 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;
две противорадиолокационные ракеты Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря;
одну крылатую ракету Х-35 из временно оккупированного Крыма.
К отражению атаки привлекались:
авиация;
зенитные ракетные войска;
подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем;
мобильные огневые группы сил обороны.
Согласно предварительным данным, по состоянию на 10:30 было обезврежено 479 средств воздушного нападения (292 были сбиты огневыми средствами и 187 — локационно потеряны):
277 враждебных БпЛА сбиты огневыми средствами и 183 — локационно утраченные/подавленные РЭБ;
10 крылатых ракет Х-101;
4 аэробалистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал";
2 крылатые ракеты Х-22 — не достигли целей, локационно потеряны;
2 противорадиолокационные ракеты Х-31П;
1 крылатая ракета Х-35.
В результате обстрела зафиксировано попадание в 10 локациях, а падение сбитых обломков — в 17.