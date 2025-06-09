Россия ночью ударила по Украине 499 дронами и ракетами — сколько обезвредила ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

Россия ночью ударила по Украине 499 дронами и ракетами — сколько обезвредила ПВО

Воздушные Силы ВСУ
мобильная группа
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В ночь на 9 июня российские оккупанты запустили против Украины 499 средств воздушного нападения. Противовоздушной обороне удалось обезвредить 479 из них.

Главные тезисы

  • В ночь на 9 июня Россия атаковала Украину 499 средствами воздушного нападения, включая дроны и ракеты.
  • Противовоздушной обороне Украины удалось успешно обезвредить 479 угроз, используя авиацию, зенитные ракетные войска и РЭБ.
  • Среди примененных средств атаки были ударные беспилотники, аэробалистические и крылатые ракеты, запущенные из разных регионов России.

ПВО Украины обезвредила 479 дронов и ракет РФ

При обстреле Россия применила:

  • 479 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed и дронов-имитаторов по направлениям российских городов Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск;

  • четыре аэробалистических ракеты Х-47 М2 "Кинжал" из Тамбовской области России;

  • 10 крылатых ракет Х-101 из Саратовской области России;

  • три крылатые ракеты Х-22 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

  • две противорадиолокационные ракеты Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

  • одну крылатую ракету Х-35 из временно оккупированного Крыма.

К отражению атаки привлекались:

  • авиация;

  • зенитные ракетные войска;

  • подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем;

  • мобильные огневые группы сил обороны.

Отчет ПВО

Согласно предварительным данным, по состоянию на 10:30 было обезврежено 479 средств воздушного нападения (292 были сбиты огневыми средствами и 187 — локационно потеряны):

  • 277 враждебных БпЛА сбиты огневыми средствами и 183 — локационно утраченные/подавленные РЭБ;

  • 10 крылатых ракет Х-101;

  • 4 аэробалистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал";

  • 2 крылатые ракеты Х-22 — не достигли целей, локационно потеряны;

  • 2 противорадиолокационные ракеты Х-31П;

  • 1 крылатая ракета Х-35.

В результате обстрела зафиксировано попадание в 10 локациях, а падение сбитых обломков — в 17.

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